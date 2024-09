Droht beim FC Bayern Zoff? Mit dieser Maßnahme irritiert Kompany seine Spieler

München - Holt er sich so Ärger ins Haus? Bisher läuft es seit Vincent Kompanys (38) Amtsantritt beim FC Bayern München rund, fünf Siege aus fünf Pflichtspielen lautet die makellose Bilanz. Jetzt soll der Coach aber mit einer Maßnahme für Irritation unter den Spielern sorgen.

Vincent Kompany (38) legte beim FC Bayern sportlich einen Start nach Maß hin. Droht jetzt interner Ärger? © Sven Hoppe/dpa

Denn offenbar verkündet der Belgier wichtige Entscheidungen per WhatsApp!

Wie der Kicker berichtete, sei das unter anderem vor dem Bundesliga-Spiel gegen Holstein Kiel der Fall gewesen. So habe Kompany am Tag vor der Partie die Aufstellung beziehungsweise die Kaderliste für das erstmalige Aufeinandertreffen mit den Störchen im Oberhaus per Messenger-Dienst versendet.

Die Aktion soll die Spieler überrascht und auch verwundert haben, denn über die Personalentscheidungen sei vorher nicht wirklich oder sogar gar nicht gesprochen worden. Und das, obwohl er kräftig rotierte: Kompany ließ nämlich Stammspieler wie Aleksandar Pavlovic (20) und Michael Olise (22) auf der Bank.

Einer der Kandidaten, den die Verkündung via Chatnachricht besonders hart getroffen haben dürfte, ist Leon Goretzka (29): Der Mittelfeldmann flog nämlich aus dem Kader und durfte beim 6:1-Sieg gegen die Norddeutschen nicht einmal mit nach Schleswig-Holstein reisen.