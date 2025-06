"Ein bisschen reinschnuppern": Wird Müllers letzter Bayern-Ritt zur USA-Club-Auslese?

Alles in Kürze

Sein letztes Turnier im Bayern-Dress: Thomas Müller (35) scheint den USA als mögliche nächste Station nicht abgeneigt zu sein. © Sven Hoppe/dpa

Der 35-Jährige deutete in den USA an, dass auch während seiner letzten Einsätze für den FC Bayern München bei der Club-WM eine Entscheidung fallen könnte.

"Ich bin da komplett entspannt. Selbst wenn sich - was meine berufliche Zukunft betrifft - während des Turniers etwas tun sollte, werde ich mich davon nicht ablenken lassen", sagte Müller.

Hört er nach der Club-WM ganz auf? Spielt er weiter? Womöglich in den USA bei einem Club aus der Major League Soccer?

Müller sorgte nach der Anreise nach Florida noch nicht für Aufklärung. "Ich mache mir ständig Gedanken über meine Zukunft, vor allem über die kurzfristige. Und die wird hier bei der Club-WM stattfinden, da sind die Hauptgedanken. Das ist ein Prozess, der noch andauert, da gibt es nichts zu vermelden", sagte der 35-Jährige.

Am Sonntag (18 Uhr/Sat.1 und DAZN) startet mit den Bayern in Cincinnati gegen Auckland City in die Gruppenphase der WM mit 32 Vereinen.