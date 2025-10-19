Fans gegen Boateng-Rückkehr zum FC Bayern: "Verpiss dich!"

Jérôme Boateng will er Coach werden und dafür an der Säbener Straße als Gast vorbeischauen. Die Fans des FC Bayern protestieren.

Von Christian Kunz und Manuel Schwarz München - Mit deutlichen Transparenten haben sich Fans des FC Bayern gegen eine Rückkehr von Ex-Fußballprofi Jérôme Boateng (37) als Trainer-Hospitant ausgesprochen.

Jérôme Boateng (37) interessiert sich für das Trainergeschäft. © Harry Langer/dpa Während des Bundesliga-Spitzenspiels gegen Borussia Dortmund (2:1) entrollten die Anhänger in der Südkurve der Allianz Arena drei Banner, auf denen zu lesen war: "Wer dem Täter Raum gibt, trägt seine Schuld mit - Boateng, verpiss dich!", "Kein Platz für Charakterschweine in unserem Verein - Kein Platz mehr für Boateng!" und "Keine Bühne für Täter. Verpiss dich Boateng!" Der 2014er-Weltmeister hatte jüngst seine aktive Karriere beendet und will künftig als Trainer arbeiten. Bayern-Coach Vincent Kompany (39) stellte ihm zuletzt in Aussicht, dass er dabei als Hospitant oder Trainingsgast an der Säbener Straße vorbeikommen könne. FC Bayern München Wie stoppt man Kane beim Spitzenspiel? Matthäus gibt dem BVB Tipps "Wir würden das billigen", sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem Dortmund-Spiel angesprochen auf die Idee mit Boateng.

Boateng wegen Körperverletzung verurteilt: Bayern-Fans protestieren

Eberl stellt klar: "Geht um keine Anstellung"