FC Bayern ballert VfL Bochum ab! Musiala glänzt, fünf Geschenke für Upamecano

Bochum - Dayot Upamecano feierte seinen Geburtstag in diesem Jahr an der Castroper Straße, Geschenke gab es von den Vorderleuten. Oder anders formuliert: Der FC Bayern hat sich gegen den VfL Bochum mit 5:0 (2:0) durchgesetzt.

Sieben Minuten später gab es dann den ersten von mehreren Dämpfern für Spieler und Fans der Hausherren. Michael Olise bewies ein extrem feines Füßchen und streichelte einen Freistoß aus 18 Metern zum 1:0 in die Maschen (16.).

Dennoch: Gegen vom derzeitigen Interimstrainer Markus Feldhoff maximal defensiv aufgestellte, aber bis unter die Haarspitzen motivierte Bochumer stand der Rekordmeister natürlich extrem hoch, was sich in der 9. Minute fast brutal gerächt hätte.

Im natürlich ausverkauften Vonovia Ruhrstadion mussten die Münchner gegen das weiter sieglose Schlusslicht der Bundesliga zwar zunächst einen Schreckmoment verkraften, gaben davor und auch danach allerdings erwartungsgemäß den Ton an.

Harry Kane (l.) konnte sich in dieser Szene gegen überforderte Bochumer ebenfalls in die Torschützenliste des FC Bayern eintragen. © David Inderlied/dpa

Der bärenstarke Jamal Musiala legte mit dem Kopf nach einem ruhenden Ball von Joshua Kimmich vom rechten Strafraumeck noch vor der Pause für die in allen Belangen haushoch überlegene Truppe von Vincent Kompany das völlig verdiente 2:0 nach (26.).

Randnotiz: 25 Tore hatten die Bayern in der Liga vor diesem Treffer erzielt, keines davon per Kopfball.

Harry Kane sorgte mit seinem Linksschuss zum 3:0 für die Vorentscheidung. Viel sehenswerter als der Abschluss des Engländers war jedoch das Dribbling Musialas, das diesem vorausgegangen war. Schade für alle Anhänger des FC Bayern sowie sämtliche neutral ausgerichtete: Es war die letzte Aktion des Youngsters, der nach 60 Minuten Feierabend hatte.

Der für Olise eingewechselte Leroy Sané (65.) und Kingsley Coman (71.) sorgten mit Traumtoren dafür, dass die Woche der Münchner nach der absolut desaströsen 1:4-Niederlage in der Champions League beim FC Barcelona am 26. Geburtstag Upamecanos mit der Tabellenführung im Oberhaus zumindest ein aus Klubsicht standesgemäßes und damit auch in gewissem Maß versöhnliches Ende nahm.