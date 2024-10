Nach Doppel-Rauswurf: Duo übernimmt beim VfL Bochum

Viel Geduld brachte der VfL Bochum mit seinem neuen Trainer nicht auf. Der erfolglose Saisonstart kostete Peter Zeidler (62) schon frühzeitig den Job. © David Inderlied/dpa

Bochum sorgte damit für die erste Trainerentlassung der laufenden Bundesliga-Saison. Nach bisher acht Pflichtspielen ohne Sieg war beim Revierklub das Vertrauen in die Arbeit des 62 Jahre alten Fußball-Lehrers Zeidler aufgebraucht.

Eine interne Lösung soll es zunächst richten: Markus Feldhoff (50) und Murat Ural (37) übernehmen als Interimstrainer. Sie sollen mit dem Team die ersten Schritte aus der Krise machen. Die Regelung mit den beiden als Nachfolger von Peter Zeidler gilt "bis auf Weiteres", wie der VfL mitteilte.

Sowohl Feldhoff als auch Ural sind bereits beim VfL und kennen die Mannschaft. Beide waren zuletzt als Co-Trainer tätig und haben die UEFA-Pro-Lizenz. Feldhoff sammelte zudem schon Erfahrung als Chefcoach in Deutschland: 2021 trainierte der frühere Bundesliga-Stürmer den VfL Osnabrück, konnte den Abstieg in die 3. Liga damals aber nicht verhindern.

"Es fehlt die Überzeugung, dass der VfL in der bisherigen personellen Konstellation das Ziel Klassenerhalt schaffen kann", hieß es in der Klub-Mitteilung zur Freistellung Zeidlers. "Trotz vieler Gespräche und Bemühungen in den vergangenen Wochen ist es nicht gelungen, signifikante Verbesserungen in sportlicher oder tabellarischer Hinsicht zu erzielen."

Das Erstrunden-Aus im Pokal beim Zweitligisten Regensburg (0:1) sowie die erfolglosen Bundesligapartien gegen Leipzig (0:1), Mönchengladbach (0:2), Freiburg (1:2), Kiel (2:2), Dortmund (2:4), Wolfsburg (1:3) und Hoffenheim (1:3) erwiesen sich für Zeidler als zu schwere Hypothek.

Der Absturz auf den letzten Tabellenplatz animierte die Vereinsführung zum Handeln. In der bisherigen Bundesliga-Saison hat der VfL erst einen Punkt geholt.