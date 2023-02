Boss Kahn wird deutlich: Stars müssen zeigen, "dass sie Bayern München sind"

München - Ansage an die Stars des FC Bayern ! Oliver Kahn (53) hat wenige Tage nach der 2:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach deutliche Worte gefunden - und bereits das Spitzenspiel gegen den 1. FC Union Berlin im Blick.

"Julian ist ein Typ, der sich jeder Herausforderung stellt - und der auch in der Lage ist, sie zu meistern", lobte der Bayern-Boss.

Während Kahn die Spieler in die Pflicht nahm, erhielt Trainer Julian Nagelsmann (35) von der Chefetage volle Rückendeckung.

Denn eines sei laut dem 53-Jährigen klar: "Wir haben in der Bundesliga eindeutig zu viele Punkte liegen gelassen, das darf uns nicht passieren."

Die Akteure könnten in der Allianz Arena allen beweisen, dass keiner besser als der FC Bayern wisse, "was in so einer Situation zu tun ist".

Zudem verwies Kahn auch darauf, das "Gesamtgefüge im Blick" zu behalten. "Die Mannschaft hat in der Champions League in Paris (beim 1:0-Sieg im Hinspiel des Achtelfinales, Anm. d. Red.) eine starke Leistung abgeliefert und nun in Gladbach nach einem schwierigen Spielverlauf verloren. Wir können das sehr gut einordnen und machen das nicht von einzelnen Spielen abhängig."

Hasan Salihamidzic (46) hatte nach dem Auswärtserfolg in der Königsklasse ähnliche Töne angeschlagen, sich zudem über die Kritik an Nagelsmann aufgeregt. "Julian ist ein Langzeitprojekt des FC Bayern", sagte der Sportvorstand, der deutlich wurde: "Es nervt mich! Es ärgert mich! Alle Diskussionen sind unnötig. Ich wünsche mir, dass man unseren Trainer in Ruhe arbeiten lässt!"

Sollten die Bayern am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) gegen Berlin nicht gewinnen, dürfte daraus aber kaum etwas werden.