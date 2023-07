FC Bayern buhlt um Harry Kane: Tottenham will Kapitän mit Mega-Angebot halten!

Derzeit ist man an der Säbener Straße offenbar dabei, ein neues Angebot über 93 Millionen Euro plus Bonuszahlungen vorzubereiten , wie unter anderem die englische Zeitung " Daily Mail " berichtete.

Giovane Elber (50) würde sich über einen Wechsel von Kane nach München freuen. © Matthias Balk/dpa (Archiv)

Die Münchner Vereinsikone Giovane Elber (50) sieht in Kane, "das Puzzleteil, das Bayern letzte Saison gefehlt hat", wie er dem Pay-TV-Sender "Sky" sagte.

Mit dem 29-jährigen Mittelstürmer könne der FC Bayern "in Europa wieder ganz oben angreifen", meinte der Brasilianer, der von 1997 bis 2003 für die Münchner die Fußballschuhe schnürte.

"Wenn Kane zu Bayern wechseln würde, wäre das einfach nur geil. Jeder Fan in Deutschland würde sich freuen, so einen Superstar in der Bundesliga bewundern zu können, nicht nur die Bayern-Fans", so Elber.

Natürlich würde Tottenham Kane nur ungern gehen lassen, "aber er hat ja angeblich große Lust auf München und hoffentlich werden sich alle einig. Es wäre überragend", meinte der ehemalige Angreifer.