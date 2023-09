Nach Debakel am Deadline Day: Kommt Tuchels Wunschspieler jetzt im Winter?

München - Der FC Bayern hat am letzten Tag des Sommertransferfensters ein Debakel erlebt . Trainer Thomas Tuchel (50) steht ein Kader zur Verfügung, der zweifelsohne der ausbaufähigste seit Jahren ist. Wird im Winter nachgebessert?

João Palhinha (28, r.) zeigt derzeit im Dress der portugiesischen Nationalmannschaft und dem des FC Fulham, was er auf dem Spielfeld kann. © Tom Weller/dpa

Angesichts der zahlreichen Wettbewerbe und auch dem Selbstverständnis des Rekordmeisters, bis zum Schluss in diesen vertreten zu sein, kann es sich eigentlich nur um eine rhetorische Frage handeln.

Die Verantwortlichen müssen darauf bauen, dass der 50-Jährige mit den vorhandenen Mitteln trotz eines in den kommenden Wochen vollgepackten Spielplans die gesteckten Ziele bis zur Winterpause erreicht, und dann ihren Beitrag leisten, damit die Roten am Ende nicht mit leeren Händen dastehen.

Vor allem auf der rechten Abwehrseite und im defensiven sowie zentralen Mittelfeld sind die Bayern so dünn besetzt, dass die Verletzung eines Leistungsträgers massive Auswirkungen auf das komplette Gefüge hätte - ein Unding gemessen an den hohen Ansprüchen an der Säbener Straße.

Auch im Abwehrzentrum wird es eng, sollte bei einem der drei Akteure, die Tuchel zur Verfügung stehen, über längere Zeit die Form fehlen oder ein Spieler verletzt ausfallen. Eine interne Lösung, wie sie einst durch Benjamin Pavard (27) möglich gewesen wäre, existiert schlichtweg nicht mehr. Die starke Offensive kann über all das nicht hinwegtäuschen.