FC-Bayern-Fans müssen draußen bleiben! Stadion-Verbot zum CL-Viertelfinale gegen Arsenal

Grund für den Warnschuss der Fußball-Union waren sehr ähnliche Vorfälle in der Gruppenphase beim 2:1-Sieg in Kopenhagen . "Die Höhe der Geldbuße beläuft sich auf 40.000 Euro", teilte der FC Bayern mit. Das Ausschließen der Fans wurde gegen Bewährung ausgesetzt.

Seit Mitte Oktober lief bereits eine Bewährungsstrafe der UEFA gegen die Anhänger des deutschen Rekordmeisters, die erst am 16. Oktober 2025 geendet wäre.

Oder anders: Zum Champions-League -Spiel am Dienstagabend (21 Uhr/ Prime Video ) werden in das Emirates Stadium keine Bayern-Fans Einlass erhalten.

"Wir hatten bereits im Dezember einen dringenden Appell an unsere Anhänger gerichtet und sie aufgefordert, jegliche weitere Pyro-Aktionen zu unterlassen", berichtet Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen (56), der in dem Zusammenhang von einer "sehr harten Entscheidung" der Liga spricht.

"Der Mannschaft fehlt damit eine wichtige Unterstützung, und es trifft insbesondere die Fans hart, die sich immer korrekt verhalten", so Dreesen weiter.

Der FC Arsenal wies auf seiner Homepage explizit darauf hin, dass "dem FC Bayern München keine Auswärtskontingente gestattet sind" und appellierte an Ticket-Inhaber, selbst dem Spiel beizuwohnen und diese nicht an Münchner Fans weiterzugeben. Man müsse Bayern-Fans, die zum Stadion kommen, "konsequent" abweisen, hieß es in einer weiteren Mitteilung.