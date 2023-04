Nächster Titel-Traum geplatzt! FC Bayern fliegt gegen City aus der Champions League

Dann hatten die Münchner die erste Großchance der Partie. Musiala schickte Sané mit einem perfekten Pass in die Schnittstelle auf die Reise. Der Schuss des Nationalspielers rauschte allerdings knapp am Pfosten vorbei (17.).

City-Coach Pep Guardiola verzichtete bei seiner Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte in München auf Veränderungen in der Anfangsformation.

Erling Haaland (r.) ärgert sich über seinen verschossenen Elfmeter. © KERSTIN JOENSSON / AFP

Die Skyblues waren offensiv noch gar nicht nennenswert in Erscheinung getreten, da zeigte Schiedsrichter Clement Turpin im Bayern-Strafraum auf den Punkt. Upamecano hatte eine Hereingabe mit der Hand berührt. Tor-Garant Erling Haaland trat an und hämmerte das Leder gut einen Meter über den Kasten (37.).

Den Münchnern gelang es in der ersten Hälfte nicht, ihren klaren Chancenvorteil in etwas Zählbares umzumünzen. Sané scheiterte kurz vor der Pause noch an Ederson (42.) und Rodri blockte einen Choupo-Moting-Schuss in höchster Not (45.+1).

Die Engländer starteten aktiver in den zweiten Durchgang und Haaland ließ die letzten Halbfinal-Hoffnungen der Bayern platzen!

Der Norweger kam am Strafraum an den Ball und Upamecano, der bereits im Hinspiel entscheidend gepatzt hatte, rutschte aus. So hatte der Goalgetter freie Bahn, lief noch ein paar Meter und verwandelte dann eiskalt (57.).

Danach war die Luft raus aus der Partie. Kimmich verwandelte noch einen Handelfmeter zum 1:1-Endstand (83.).

Für den FC Bayern ist damit nach dem Aus im DFB-Pokal auch die Reise in der Königsklasse beendet.