FC Bayern gegen Bayer 04 live: Kane und Co. drücken, doch klingelt es auch nochmal?

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Liveticker: Welches Spitzenteam kann schon früh in der Saison die wichtigen Weichen stellen? Die Antwort gibt es jetzt!

Von Jan Höfling

München - Giganten-Gipfel in München! Am heutigen Samstagabend gastiert der Double-Sieger Bayer 04 Leverkusen beim Rekordmeister FC Bayern. Welches Spitzenteam kann schon früh in der Saison die wichtigen Weichen stellen?

Die Antwort gibt es jetzt! Im TAG24-Liveticker zum Topspiel der Bundesliga verpasst Ihr nichts. Aktueller Stand: 1:1.

84. Minute: Jetzt muss der Stürmer auch noch behandelt werden, das sieht schmerzhaft aus.

83. Minute: Bislang hat Kane noch nicht einen Torabschluss. Das dürfte es so auch noch nicht gegeben haben ...

80. Minute: Am Bild auf dem Rasen ändert sich dadurch erst einmal nichts. Die Alonso-Truppe ist bemüht, den Rekordmeister vom eigenen Tor irgendwie fernzuhalten, was allerdings nur bedingt funktioniert. Selbst hilft wohl nur noch ein Lucky Punch.

78. Minute: Die Schlussviertelstunde läuft und beide Trainer greifen nochmal ein. Beim FC Bayern kommt Sané für Olise, Laimer darf für Guerreiro ran. Auf der Gegenseite ist für Boniface der Arbeitstag beendet, für ihn ist Tella mit dabei.

72. Minute: Nächste Chance für die Münchner! Ein Querpass von Kimmich landet bei Davies, der allerdings verzieht.

70. Minute: Rund 20 Minuten sind in der Allianz Arena noch zu spielen. Wie schmeichelhaft der aktuelle Zwischenstand für die Gäste wirklich ist, zeigt ein Blick auf die Statistiken. 13:1 Torschüsse für den FC Bayern ist dort abzulesen, 69 Prozent Ballbesitz, 502:233 gespielte Pässe und 4:1 Ecken. Im Endeffekt zählt aber nur eine Kategorie: Bei den Toren steht es nach wie vor 1:1.

Manuel Neuer musste zwar einmal hinter sich greifen, verlebt ansonsten bislang aber einen ruhigen Arbeitstag. © Sven Hoppe/dpa

68. Minute: Kaum gesagt, fasst sich Kimmich im Rückraum an der Strafraumgrenze ein Herz, zirkelt das Leber aber knapp rechts unten am Kasten der Leverkusener vorbei.

67. Minute: Beide Teams gönnen sich derzeit gefühlt eine kleine Verschnaufpause. Ist es die Ruhe vor dem (Schluss-)Sturm?

65. Minute: Auch Kompany greift ein, bringt Coman für Gnabry.

61. Minute: Etwas Entlastung könnte sicherlich nicht Schaden, sonst wird es hinten früher oder später wohl erneut klingeln.

Harry Kane (r.) haut sich zwar voll rein, ist vor dem Tor bislang aber kein Faktor für den FC Bayern. © Peter Kneffel/dpa

58. Minute: Ob mit Adli alles besser wird? Der Stürmer darf ab sofort für Terrier mitwirken. Ein neuer Impuls kann definitiv nicht schaden. Schauen wir mal, ob sich an dem extrem ruhigen Abend für Neuer dadurch etwas ändert.

57. Minute: Ein hoher Ball im Strafraum der Werkself landet vor dem Fuß von Olise, der halbrechts abzieht, Hradecky ist allerdings zur Stelle. Randnotiz: Kurz vor dieser Szene hat Wirtz die Gelbe Karte gesehen.

55. Minute: Alonso ist weiterhin sichtlich unzufrieden an der Seitenlinie - und das ist angesichts des Spielverlaufs trotz des derzeitigen Spielstandes völlig nachvollziehbar.

50. Minute: Und die Münchner machen grundsätzlich da weiter, wo sie im ersten Abschnitt aufgehört haben.

48. Minute: Wahnsinn! Eine Flanke von Kane landet bei Gnabry, der am linken Fünfereck direkt abzieht und den rechten Innenpfosten trifft. Von diesem springt das Leder zurück zum Flügelspieler, der es erneut versucht, aber die Latte trifft.

Serge Gnabry hätte den FC Bayern beinahe mit 2:1 in Führung gebracht. © Peter Kneffel/dpa

46. Minute: Wechsel hat es keine gegeben, beide Mannschaften stehen unverändert auf dem Rasen.

46. Minute: Die Teams sind wieder da, die zweite Halbzeit läuft!

Halbzeit: Der FC Bayern bestimmte im ersten Durchgang das Spiel und erarbeitete sich mehrere, aber nicht wirklich zwingende Chancen. Es kam somit, wie es kommen musste: Die Führung fiel aus dem Nichts auf der anderen Seite des Feldes. Zum ersten Härtetest der Bayern in dieser Saison kam dementsprechend direkt auch eine Charakterprüfung, welche der Rekordmeister im Anschluss mit Bravour bestand und durch Pavlović zum völlig verdienten Ausgleich kam.

45. Minute: Nein, es bleibt beim aus Sicht der Leverkusener doch recht glücklichen 1:1-Unentscheiden in München.

41. Minute: Kurz durchatmen und weiter geht's - und zwar mit den Bayern in der Offensive.

FC Bayern gleicht gegen Bayer Leverkusen durch Traumtor von Aleksandar Pavlović zum 1:1 aus!

39. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOOR für den FC Bayern! Wie die Reaktion ausfällt? Bärenstark! Pavlovic lässt den Ball rund 25 Meter vom Kasten der Gäste entfernt von der eigenen Brust abtropfen, nimmt das Leder im Herabfallen direkt - und hämmert das Leder unter die Latte, Hradecky war noch dran. 1:1! Alles wieder offen! WAS FÜR EINE BUDE!

34. Minute: So fühlt es sich also an, Herr Kompany. Zum ersten Mal in dieser Saison laufen die Münchner unter ihrem neuen Übungsleiter einem Rückstand hinterher. Mal schauen, wie die Reaktion ausfällt.

Aleksandar Pavlović (vorne) lieferte die passende Antwort auf den Rückstand des FC Bayern. © Sven Hoppe/dpa

Bayer Leverkusen geht gegen FC Bayern durch Robert Andrich aus dem Nichts mit 1:0 in Führung!

31. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR für Leverkusen! Und so schnell kann es gehen! Nach einer Ecke von der linken Seite landet das Leder bei Andrich, der aus dem Hintergrund einfach abzieht - und links unten zum 1:0 trifft!

Robert Andrich (3.v.r.) hat allen Grund zur Freude: Der Mittelfeldspieler hat Bayer Leverkusen in Führung geschossen. © Peter Kneffel/dpa

30. Minute: Eine halbe Stunde ist absolviert, die Gastgeber haben noch immer knapp 70 Prozent Ballbesitz und bestimmen die Partie gefühlt nahezu nach Belieben. Wenn man Kane und Co. etwas ankreiden will, dann ist es der Umstand, dass bislang noch nichts dabei herumgekommen ist.

26. Minute: An der grundlegenden Richtung, in die das Spiel läuft, ändert das aber auch nichts. Alonso ist an der Seitenlinie inzwischen ordentlich am Ruder, will seine Mannen nach vorne schieben. Das Problem? Die Bayern spielen nicht mit!

Bayer Leverkusen gegen FC Bayern unter Druck: Xabi Alonso rudert und rudert und rudert ... sein Team schwimmt derweil. © Sven Hoppe/dpa

23. Minute: Upamecano bekommt ein Foul abgepfiffen, statt einfach zu gehen, schießt der Abwehrspieler der Münchner völlig sinnfrei den Ball weg. Das gibt Gelb! Der Innenverteidiger ist somit früh verwarnt. Wenn sich das später nicht noch rächt ...

22. Minute: Hauchzart über den Querbalken! Olise beweist ein ganz feines Füßchen, verfehlt das Tor aber knapp rechts oben.

21. Minute: Starke Einzelaktion von Musiala, der nach einem sehenswerten Dribbling nur mit einem Foul an der Strafraumgrenze zu stoppen ist! Das gibt einen Freistoß aus einer extrem guten Position!

16. Minute: Die Anfangsviertelstunde ist absolviert und abgesehen von leichter Gegenwehr zu Beginn der Partie haben die Gäste aus Nordrhein-Westfalen bislang absolut nichts zu melden. Immerhin aus Bayer-Sicht: Passiert ist noch nichts.

Serge Gnabry (r.) und seine Teamkollegen vom FC Bayern haben nach einer Viertelstunde alles im Griff. © Sven Hoppe/dpa

14. Minute: Rund 71 Prozent Ballbesitz steht beim FC Bayern derzeit zu Buche! Leverkusen kann froh sein, dass daraus bislang noch nichts wirklich Gefährliches entstanden ist. Das scheint derzeit jedoch nur eine Frage der Zeit zu sein ...

10. Minute: Die von Alonso im Vorfeld betonte Sicherheit fehlt Bayer derzeit noch komplett. Die Folge: Die Hausherren bestimmen das Spiel, ein Schuss aus der Distanz von Guerreiro verfehlt den Kasten allerdings letztlich recht deutlich.

Xabi Alonso fordert Sicherheit im Spiel seiner Mannschaft - davon ist bislang aber nichts zu sehen! © Peter Kneffel/dpa

8. Minute: Und die Münchner bleiben am Drücker. Eine Ecke von Kimmich von der linken Seite segelt in den Strafraum, in dem Upamecano hoch steigt, den Ball aber nicht aufs Tor bringen kann.

6. Minute: Erster Abschluss für den FC Bayern! Musiala versucht es aus der Distanz, das Leder zischt links unten am Tor vorbei. Hradecky war unten, hätte den Ball wohl gehabt. Eine erste Duftmarke!

4. Minute: Leverkusen drückt direkt mal dagegen an! Die Werkself versteckt sich in der frühen Anfangsphase allerdings selbst keinesfalls. Upamecano und Kim früh unter Druck setzen? Das könnte für die Alonso-Truppe heut ein Schlüssel zum Erfolg sein.

2. Minute: Die Bayern legen direkt munter los, Hradecky ist aber vor Kane, der von Guerreiro geschickt wurde, zur Stelle.

Das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen läuft! © Lukas Barth-Tuttas/dpa

Spiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen in Münchner Allianz Arena läuft!

1. Minute: Der Ball in der Allianz Arena rollt!

18.29 Uhr: FC Bayern gegen Bayer Leverkusen am 5. Spieltag der Bundesliga - gleich geht's rund!

Die Mannschaften marschieren auf den Rasen: die Bayern-Stars in einem besonderen Wiesn-Trikot, Leverkusen ganz in weiß.

18.14 Uhr: Darauf kommt es laut Bayern-Trainer Vincent Kompany und Leverkusen-Coach Xabi Alonso an

In knapp 15 Minuten liegt die Wahrheit auf dem Platz, vorher durften Vincent Kompany und Xabi Alonso allerdings erst einmal am "Sky"-Mikrofon ran. Beide übten sich dabei in Zurückhaltung, zeigten aber auch auf, worum es geht. "Unser Ziel ist immer, jedes Spiel als das wichtigste anzugehen - und heute ist es Leverkusen", erklärte Kompany, schob aber nach, dass man merke, dass das Duell "ein besonderes ist". Die Marschroute? "Wir wollen alles gewinnen zu Hause!" Mit Blick auf den Fitnesszustand von Manuel Neuer sprach der Coach von "keinem großen Risiko", aber im Fußball "wisse man nie". Sein Gegenüber betonte kurz darauf, dass seine Mannschaft in München vor allem "schlau" auftreten müsse. "Kompakt und diszipliniert" soll die eigene Herangehensweise sein. Sollte die Sicherheit im eigenen Spiel da sein, "haben wir eine Chance".

Xabi Alonso erwartet von seiner Mannschaft einen "schlauen" Auftritt in der Allianz Arena. © Uwe Anspach/dpa

17.51 Uhr: Sven Ulreich gewährt Einblick zu Entscheidung bei Manuel Neuer

Manuel Neuer ist fit, Sven Ulreich bleibt beim Gipfel gegen Leverkusen nur die Rolle als Zuschauer. Vor dem Anpfiff hat der Ersatzkeeper der Münchner, der immer zur Stelle ist, wenn es darauf ankommt, einen kurzen Einblick gewährt. Auf Nachfrage von "Sky" sagte Ulreich: "Es war schon relativ früh klar, dass er am Wochenende wieder spielen wird, wenn alles normal läuft." Trotzdem mussten Fans bis eine Stunde vor Spielbeginn auf die offizielle Ansage warten - und Nerven lassen ...

17.32 Uhr: Startelf von Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern

Kurz nach dem Rekordmeister hat die Werkself nachgezogen. Vergleicht man die Startelf mit der vom Spiel gegen VfL Wolfsburg rotiert Trainer Xabi Alonso fünffach. Liest man sich die Aufstellung durch, steigt die Vorfreude noch weiter. Piero Hincapié, Jeremie Frimpong, Robert Andrich, Martin Terrier und Victor Boniface dürfen von Beginn an für Nordi Mukiele, Jeanuël Belocian, Aleix Garcia, Patrik Schick sowie Amine Adli ran. Überraschend ist dieses "Zurückrotieren" ebenfalls nicht.

17.31 Uhr: Aufstellung des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen

Die Aufstellungen trudeln ein - und alle Fans des FC Bayern können aufatmen: Manuel Neuer ist fit und steht im Tor! Überraschungen gibt es praktisch nicht. Min-jae Kim und Dayot Upamecano sollen die Offensive der Werkself stoppen, Serge Gnabry und Michael Olise auf der Gegenseite auf den Flügeln Druck machen. Im Mittelfeld spielt erneut Aleksandar Pavlović an der Seite von Joshua Kimmich. Das bedeutet allerdings auch das 50-Millionen-Mann João Palhinha erneut auf der Bank sitzt.

17.27 Uhr: Blick auf Bundesligapartien des Wochenendes

Keine Frage: Alle fiebern auf das Gipfeltreffen zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen hin, doch auch in anderen Stadien wurde am heutigen Samstagnachmittag um Punkte gekämpft. Es folgt ein kleiner Überblick. Der VfB Stuttgart konnte beim VfL Wolfsburg ein umkämpftes 2:2-Remis einfahren, RB Leipzig hat den FC Augsburg mit 4:0 weggeputzt und der SC Freiburg unterlag dem FC St. Pauli klar mit 0:3. Außerdem feierte der 1. FC Heidenheim mit einem 2:0 über den 1. FSV Mainz 05 einen Auswärtserfolg, Borussia Mönchengladbach schockte Union Berlin spät mit einem 1:0-Sieg. Bereits am gestrigen Freitagabend konnte Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum ein 0:2 noch in ein 4:2 verwandeln. Der Vollständigkeit halber: Am morgigen Sonntagnachmittag gastiert Eintracht Frankfurt noch bei Holstein Kiel (15.30 Uhr) und die TSG 1899 Hoffenheim bekommt es am Abend vor heimischer Kulisse ab 17.30 Uhr mit dem SV Werder Bremen zu tun.

16.57 Uhr: Große Wiesn-Party von Bayer Leverkusen nach Spiel gegen FC Bayern?

Sollte Bayer die eigenen Grenzen trotz aller Versuche des Rekordmeisters aufrechterhalten und so einen oder gar drei Punkte aus München entführen können, würde sich ein Besuch auf dem Oktoberfest doch geradezu anbieten - oder? Denkste! Daraus wird auf keinen Fall etwas. "Wir haben keine Zeit dafür", fand Coach Xabi Alonso (42) bereits deutliche Worte. Der Grund für die Klarheit liegt auf der Hand: "Wir trainieren Sonntagmorgen in Leverkusen, um uns auf Milan vorzubereiten." Milan? Genau! Denn bereits am Dienstagabend (21 Uhr) rollt in der Champions League wieder das runde Leder, wenn AC Mailand in der BayArena gastiert. Nach dem 4:0-Erfolg im ersten Spiel der Königsklasse gegen Feyenoord Rotterdam soll gegen die Italiener unbedingt der zweite Streich folgen. "Wir haben eine große Woche vor uns, für uns ist das alles sehr wichtig."