FC Bayern gegen Bayer 04 live: Schiedsrichter ein gutes Omen für die Werkself?

München - Giganten-Gipfel in München! Am heutigen Samstagabend (18.30 Uhr) gastiert der amtierende Double-Sieger Bayer 04 Leverkusen beim Rekordmeister FC Bayern . Welches Spitzenteam stellt schon früh in der Saison die Weichen auf den nächsten Titel?

Alternativ bleibt Ihr in unserem Liveticker natürlich ebenfalls stets am Ball!

Bayer Leverkusen holte sich in der Spielzeit 2023/24 bekanntlich ungeschlagen die Meisterschale, ließ sich also auch vom Rekord-Champion zweimal nicht bezwingen.

Beim 2:2-Unentschieden in der Hinrunde brauchten die Mannen von Trainer Xabi Alonso (42) dafür allerdings noch eine gehörige Portion Glück. Nach der frühen Führung durch Harry Kane (31) glich zunächst Grimaldo (29) mit einem wunderschönen Freistoß aus, doch Leon Goretzka (29) brachte die Münchner in der 86. Minute erneut in Front. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit und nach VAR-Eingriff besorgte Exequiel Palacios (25) per Elfmeter den Endstand.

In der Rückserie ließ die Werkself dann aber keine Zweifel mehr aufkommen und schmiss den FCB mit einer 3:0-Abreibung aus der BayArena. Torschütze damals unter anderem Bayern-Leihgabe Josip Stanisic (24), der nun wieder für die Gegenseite kickt, aktuell aber mit einem Außenbandriss verletzt fehlt.