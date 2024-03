FC Bayern trotzt Rückstand gegen Darmstadt: Sieben Buden und ein Wermutstropfen!

Darmstadt - Ballern am Böllenfalltor? Davon war lange Zeit nicht viel zu sehen! Der FC Bayern hat gegen Darmstadt 98 die Partie nach Belieben dominiert, aber erst spät mit 5:2 für klare Verhältnisse gesorgt - Wermutstropfen inklusive.

Wer es mit den über die gesamte Partie hinweg aufopferungsvoll kämpfenden Darmstädtern hielt und kurzzeitig wohl die große Sensation im Hinterkopf hatte, wurde schlussendlich enttäuscht. In Halbzeit zwei war nichts mehr zu holen.

Immerhin: Der erneut bärenstark auftrumpfende Jamal Musiala, dem die Spielfreude deutlich anzumerken war, und sein treffsicherer Teamkollege Harry Kane sorgten noch vor der Pause dafür, dass Tuchels Fußzehen nicht zittern mussten . Der Youngster erzielte in 36. Minute den Ausgleichstreffer zum zwischenzeitlichen 1:1, der Kapitän der englischen Nationalmannschaft legte in der Nachspielzeit die 2:1-Führung nach (45.+1).

Nach einem starken Solo von Mathias Honsak, der im Strafraum das Auge für seinen Mitspieler Tim Skarke hatte, ließ dieser aus halblinker Position im Sechzehner dem frisch gebackenen Vater Manuel Neuer im Kasten der Bayern keine Chance - und schoss Darmstadt komplett überraschend in Front.

Thomas Tuchel hatte vor dem Anpfiff noch betont, keinerlei "Stolpergefahr" seiner Mannschaft beim krassen Außenseiter und Tabellenletzten zu sehen, Mitte der ersten Halbzeit sah die Realität plötzlich allerdings anders aus. Die Lilien lagen in Führung!

Die Münchner ließen nichts anbrennen und die Hausherren stattdessen dem Leder nachlaufen. Es dauerte dennoch bis zur 64. Minute, ehe sich diese Dominanz auch auf der Anzeigetafel bemerkbar machte. Erneut war es Musiala, der mit seinem 3:1 für die Vorentscheidung sorgte. Die eingewechselten Serge Gnabry und Mathys Tel erhöhten gar noch auf 4:1 (74.) und 5:1 (90.+3).

Der Schlusspunkte in der 95. Minute gehörte allerdings dann den Gastgebern: Oscar Vilhelmsson sorgte dafür, dass die Lilien trotz der Klatsche immerhin mit einem kleinen Erfolgserlebnis den harten Kampf um den Klassenerhalt fortsetzen können.

Einen bitteren Wermutstropfen musste die Tuchel-Truppe indes noch vor dem zweiten Tor von Musiala verkraften. Der gerade erst in die Nationalmannschaft berufene Aleksandar Pavlović war in der 58. Minute in einem Luftzweikampf heftig mit Vilhelmsson zusammengerasselt. Nach einer Behandlung auf dem Rasen war für ihn benommen vorzeitig Schluss.