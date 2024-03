FC Bayern trifft auf Lazio: Tuchels endgültiges Aus - oder doch noch ein letztes Hurra?

München - Volle Arena, Flutlicht, Hymne der Champions League - das hat schon oft große Fußballabende in München ausgelöst. Doch können sich Thomas Tuchel (50) und die Stars des FC Bayern gegen Lazio Rom noch einmal verbünden?

Thomas Tuchel (50) hat beim FC Bayern keine Zukunft mehr. © Sven Hoppe/dpa

Der Münchner Comeback-Plan gegen die Römer sieht wie folgt aus: Auf ihrer Lieblingsbühne finden Trainer Tuchel und die Mannschaft noch einmal zueinander, verbünden sich dabei für ein letztes, überragendes Ziel in ihrer Zusammenarbeit.

Ein frühes Aus in Europa am morgigen Dienstag - Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr - würde die Saison der Roten endgültig vollends in Schutt und Asche legen. Und vermutlich Konsequenzen erfordern, dem Übungsleiter droht dabei das vorzeitige Aus!

Tuchel richtete wohl auch deshalb etwa 32 Stunden vor dem Spiel gegen Lazio einen für ihn durchaus ungewöhnlichen Hilferuf an die Fans. "Wir brauchen auf jeden Fall ein emotionalisiertes Stadion!"

Hilfe von außen scheint das letzte Mittel für den nächsten in München gescheiterten Coach sowie eine nur noch sporadisch Topleistungen liefernde Mannschaft, um das 0:1 aus dem Hinspiel doch noch umzubiegen und ins Viertelfinale vorzustoßen.

Abwehrspieler Matthijs de Ligt (24) beschrieb am heutigen Montag mit drastischen Worten die vertrackte Situation, in der sich die Roten befinden: "Wir sind alle zusammen in der Scheiße - und müssen auch zusammen da rauskommen."