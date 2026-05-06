06.05.2026 18:17 FC Bayern gegen PSG live: Deutlich-Ansage vor Giganten-Duell! FCB teilt Ultras-Aufruf

FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain im Liveticker: Im Vorfeld des Kracher-Duells hat die aktive FCB-Fanszene einen einheitlichen Dresscode ausgegeben.

Von Ivan Simovic

München - Blitz-Wiedersehen zweier Fußball-Giganten: Zum Rückspiel im Halbfinale der Champions League empfängt der FC Bayern heute Abend (Anpfiff 21 Uhr) Paris Saint-Germain.

Die Gäste aus Frankreich gehen dabei nach dem historischen 5:4-Spektakel vor einer Woche mit nur einem Tor Plus in das alles entscheidende Schwergewichts-Duell um den Einzug ins Endspiel. Für die Mannschaft von FCB-Chefcoach Vincent Kompany (40) bleibt das Weiterkommen damit weiterhin greifbar, ebenso wie auch der Traum vom dritten Triple der Klubgeschichte aus Königsklassen-Titel, DFB-Pokalsieg und Meisterschaft. Pack mas. TAG24 berichtet im Liveticker vom Kracher-Match und hält Euch laufend am Ball.

18.17 Uhr: Bayern-Ultras stimmen auf Knaller-Heimspiel ein

Geschlossener Support: Im Vorfeld des Kracher-Duells im eigenen Wohnzimmer hat die aktive Fanszene des FC Bayern einen einheitlichen Dresscode ausgegeben. Unter dem Motto "Alle in Rot" rufen die Ultras dazu auf. Der FCB selbst formulierte den Appell an seine Anhänger mit den Worten: "Zieh' daher ein rotes Shirt, eine rote Jacke, ein Bayerntrikot aus Deinem Schrank über" und stellte diesen für die 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena auf seiner Website online. "Zeig, dass du Teil von etwas Größerem bist. Zeig, dass du wie unsere Mannschaft bereit bist, alles zu geben", teilte der deutsche Rekordmeister zudem mit.

Ausverkauft! Rund 75.000 Zuschauer werden zum heutigen Knaller-Match in der Allianz Arena erwartet. © Tom Weller/dpa

18.01 Uhr: FC Bayern spielt gegen Paris Saint-Germain um den Einzug ins Champions-League-Finale

Mia san maximal gefordert: Der FC Bayern kann heute das Finalticket der Champions League für Budapest (30. Mai) lösen, steht dabei gegen Paris Saint-Germain jedoch vor einer Mammutaufgabe. Nach dem furiosen 4:5 (2:3) in Paris am vergangenen Dienstag braucht der deutsche Rekordmeister im Rückspiel gegen den amtierenden Titelträger nämlich einen Sieg mit zwei Treffern Vorsprung, um ins Endspiel einzuziehen. Reicht es am Ende nur zu einem Tor Differenz, muss die Entscheidung in der Verlängerung fallen. Dass es am Ende sogar ins Elfmeterschießen gehen könnte, ist längst einkalkuliert: "Das ist seit Wochen in jedem Training dabei. Es ist nicht spontan, sondern geübt - so wie alle unsere Abläufe", erklärte FCB-Coach Vincent Kompany (40) vor dem alles entscheidenden Giganten-Duell. Egal wie, Hauptsache weiterkommen: "Ziel ist es, eine komplette Leistung zu zeigen und zu gewinnen. Wir wollen ins Finale", stellte Kompany unmissverständlich klar.

Auch auf ihn und seine Tore wird es an diesem Königs-Abend ankommen: Bayern-Knipser Harry Kane (32). © Alain JOCARD / AFP

Ein Star, der den Unterschied macht: Ballon-d'Or-Sieger und PSG-Juwel Ousmane Dembele (28) zählt zu den 20 wertvollsten Spielern der Welt. © Alain JOCARD / AFP

6. Mai, 18 Uhr: FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain im Liveticker