06.05.2026 19:59 FC Bayern gegen PSG live: FCB-Aufstellung da! Kompany mit einer Änderung nach dem Hinspiel

FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain im Liveticker: Die AUfstellungen der beiden Teams sind da - und Chefcoach Vincent Kompany wechselt nur einmal.

Von Ivan Simovic

München - Blitz-Wiedersehen zweier Fußball-Giganten: Zum Rückspiel im Halbfinale der Champions League empfängt der FC Bayern heute Abend (Anpfiff 21 Uhr) Paris Saint-Germain.

Die Gäste aus Frankreich gehen dabei nach dem historischen 5:4-Spektakel vor einer Woche mit nur einem Tor Plus in das alles entscheidende Schwergewichts-Duell um den Einzug ins Endspiel. Für die Mannschaft von FCB-Chefcoach Vincent Kompany (40) bleibt das Weiterkommen damit weiterhin greifbar, ebenso wie auch der Traum vom dritten Triple der Klubgeschichte aus Königsklassen-Titel, DFB-Pokalsieg und Meisterschaft. Pack mas. TAG24 berichtet im Liveticker vom Kracher-Match und hält Euch laufend am Ball.

19.59 Uhr: Aufstellungen sind da! So starten beide Teams ins Halbfinal-Rückspiel

Etwas mehr als eine Stunde vor dem Anpfiff sind die Aufstellungen der beiden Mannschaften bekannt gegeben worden. Der erste Blick gilt dem FC Bayern: Kompany vertraut nach dem Hinspiel erneut seiner absoluten Top-A-Elf, nimmt aber eine Anpassung vor und bringt Laimer anstelle von Davies.

Nach dem furiosen Neun-Tore-Wahnsinn in Paris: Münchens Cheftrainer Vincent Kompany (40) wechselt nur einmal. © Sven Hoppe/dpa

19.40 Uhr: Hier läuft das Kracher-Duell live im TV

Königsklassen-Fußball im Pay-TV! Das heutige Halbfinal-Rückspiel ist nur beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN zu sehen. Los geht es dabei um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Laura Wontorra (37) führt als Moderatorin durch den Abend. Die beiden Ex-DFB-Akteure Michael Ballack (48) und Sami Khedira (39) sind als Experten im Einsatz. Max Siebald (33) kommentiert die Partie. Wer möchte, kann das Match aber auch hier im Liveticker mitverfolgen, bleibt damit ebenfalls up to date.

Analysiert das Geschehen auf dem Platz: Sami Khedira (39, Archivfoto). © Harry Langer/dpa

19.22 Uhr: Polizei gibt Entwarnung

Am U-Bahnhof Dietlindenstraße ist der Feuerwehreinsatz laut Polizei München beendet. Sämtliche Sperren sind aufgehoben, der Verkehr läuft somit wieder normal. Das teilten die Beamten auf ihrer offiziellen X-Seite mit.

19.04 Uhr: U-Bahn mit etwa 1000 Fußballfans geräumt

Blaulicht-Alarm vor dem Giganten-Duell in der Allianz Arena. Am U-Bahnhof Dietlindenstraße läuft nach Angaben der Polizei München aktuell ein Einsatz der Feuerwehr. Dabei mussten rund 1000 Fußballfans aus einer Bahn evakuiert werden. Auslöser dafür sei übereinstimmenden Medienberichten zufolge offenbar eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Zug der U6 auf dem Weg zum Stadion gewesen. Die alarmierten Einsatzkräfte hätten die Passagiere daraufhin an die Oberfläche geführt, teilte unter anderem die Abendzeitung mit. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt. "Daher kommt es in diesem Bereich aktuell zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Wenn möglich, weiträumig umfahren", erklärten die Beamten via X.

Die Münchener Feuerwehr ist derzeit im Norden der Stadt gefordert. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Ein verletzungsbedingter Vorteil für den FC Bayern? Paris Saint-Germain muss heute nämlich auf Superstar Achraf Hakimi (27) verzichten. Der Rechtsverteidiger laboriert an Oberschenkelbeschwerden, fällt deswegen mehrere Wochen aus. Ein schwerer Ausfall, der das Team von PSG-Trainer Luis Enrique (55) aber nicht zwingend vor größere Probleme stellt. So könnte beispielsweise Warren Zaire-Emery (20) aus dem Zentrum auf die rechte Abwehrseite rücken. Fabian würde in diesem Fall von der Bank ins zentrale Mittelfeld wechseln, dort den 20-jährigen 60-Millionen-Mann ersetzen. Auf Seiten des FCB fällt dagegen Serge Gnabry (30, Adduktorenverletzung) aus. Dafür kann Chefcoach Vincent Kompany (40) wieder auf drei Rückkehrer bauen. Lennart Karl (18), Tom Bischof (20) sowie Raphael Guerreiro (32) sind nach ihren Verletzungen wieder Teil des Aufgebots.

PSG-Akteur Achraf Hakimi (27) ist verletzt und muss heute passen. © FRANCK FIFE / AFP

18.23 Uhr: Bayern-Ultras stimmen auf Knaller-Heimspiel ein

Geschlossener Support: Im Vorfeld des Kracher-Duells im eigenen Wohnzimmer hat die aktive Fanszene des FC Bayern einen einheitlichen Dresscode ausgegeben. Unter dem Motto "Alle in Rot" rufen die Ultras dazu auf. Der FCB selbst formulierte den Appell an seine Anhänger mit den Worten: "Zieh' daher ein rotes Shirt, eine rote Jacke, ein Bayerntrikot aus Deinem Schrank über" und stellte diesen für die 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena auf seiner Website online. "Zeig, dass du Teil von etwas Größerem bist. Zeig, dass du wie unsere Mannschaft bereit bist, alles zu geben", teilte der deutsche Rekordmeister zudem mit.

Ausverkauft! Rund 75.000 Zuschauer werden zum heutigen Knaller-Match in der Allianz Arena erwartet. © Tom Weller/dpa

18.05 Uhr: FC Bayern spielt gegen Paris Saint-Germain um den Einzug ins Champions-League-Finale

Mia san maximal gefordert: Der FC Bayern kann heute das Finalticket der Champions League für Budapest (30. Mai) lösen, steht dabei gegen Paris Saint-Germain jedoch vor einer Mammutaufgabe. Nach dem furiosen 4:5 (2:3) in Paris am vergangenen Dienstag braucht der deutsche Rekordmeister im Rückspiel gegen den amtierenden Titelträger nämlich einen Sieg mit zwei Treffern Vorsprung, um ins Endspiel einzuziehen. Reicht es am Ende nur zu einem Tor Differenz, muss die Entscheidung in der Verlängerung fallen. Dass es am Ende sogar ins Elfmeterschießen gehen könnte, ist längst einkalkuliert: "Das ist seit Wochen in jedem Training dabei. Es ist nicht spontan, sondern geübt - so wie alle unsere Abläufe", erklärte FCB-Coach Vincent Kompany (40) vor dem alles entscheidenden Giganten-Duell. Egal wie, Hauptsache weiterkommen: "Ziel ist es, eine komplette Leistung zu zeigen und zu gewinnen. Wir wollen ins Finale", stellte Kompany unmissverständlich klar.

Auch auf ihn und seine Tore wird es an diesem Königs-Abend ankommen: Bayern-Knipser Harry Kane (32). © Alain JOCARD / AFP

Ein Star, der den Unterschied macht: Ballon-d'Or-Sieger und PSG-Juwel Ousmane Dembele (28) zählt zu den 20 wertvollsten Spielern der Welt. © Alain JOCARD / AFP

6. Mai, 18 Uhr: FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain im Liveticker