FC Bayern gegen Real: Episches Duell in der Königsklasse – doch diese Bilanz macht Sorgen

München - FC Bayern gegen Real Madrid - das Rekordduell der Königsklasse bekommt sein nächstes Kapitel. Jan-Christian Dreesen (58) sprach von einem "epischen" Spiel, doch die jüngste Bilanz könnte Sorgen bereiten.

Der FC Bayern trifft auf Real Madrid. © Tiziano Ballabio/LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire/dpa

Nach zwei klaren Siegen gegen Atalanta Bergamo mit insgesamt 10:2 Toren fiebert der FC Bayern dem Viertelfinale in der Champions League gegen Real Madrid entgegen. "Wir fürchten niemanden", verkündete Harry Kane (32), der beim 4:1 im Achtelfinal-Rückspiel gegen Bergamo doppelt traf.

Trainer Vincent Kompany (39) freut sich nach dem souveränen Weiterkommen gegen die Norditaliener gleich auf zwei große Fußballabende im K.o.-Duell mit den Königlichen. Das Hinspiel findet am Dienstag, 7. April (21 Uhr), in Madrid statt. Die entscheidende zweite Partie steigt am Mittwoch, 15. April (21 Uhr), in der Allianz Arena.

Dieses Viertelfinale sei "fantastisch", sagte Kompany. "Das muss einfach für den Fußball gut sein. Es ist Top-top-top-Level-Fußball jetzt", schwärmte der Belgier. "Die Geschichte von beiden Vereinen ist einfach dermaßen groß."

Auch die Geschichte des Duells ist groß. Keine Paarung gab es im Europapokal häufiger. Die beiden Topklubs standen sich in der Champions League bereits 28 Mal gegenüber. Die Bilanz ist insgesamt ausgeglichen: Zwölf Spiele gewannen die Münchner, ebenfalls zwölf die Madrilenen. "Das ist ein episches Duell", sagte Vorstandschef Dreesen.