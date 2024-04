FC Bayern gegen Real im Liveticker: Kim patzt erneut, Madrid gleicht in Schlussphase aus

Kleine Anmerkung am Rande: Wem schnell schwindelig wird, der sollte nicht auf den kurzen Clip klicken. ...

Vom FC Bayern gibt es auch weiterhin keine Startelf, dafür aber immerhin einen Blick in die noch leere Allianz Arena.

Wie so oft hat Real deutlich früher als üblich die eigene Aufstellung veröffentlicht: Überraschungen gibt es keine.

Er freue sich "extrem auf das Spiel". Goretzka, für den es übrigens eine lang ersehnte Premiere ist, führte aus: "Ich hatte das Erlebnis Bayern gegen Real noch nie. Was gibt es Schöneres als solch eine Paarung im Champions League-Halbfinale?"

"Ich glaube an uns. Wir hatten eine turbulente Saison. Die Champions League ist die letzte Chance, einen Titel zu gewinnen", sagte der Mittelfeldspieler und schob noch nach: "Wir werden uns sehr gut vorbereiten und einen guten Matchplan haben."

Das klingt nicht gut! Der FC Bayern ist am Nachmittag im Teamhotel angekommen, das Anschwitzen ist längst durch.

Ausgerechnet de Ligt, der beim Sieg gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag schon in der Halbzeit angeschlagen ausgewechselt werden musste, war nicht dabei. Die Chancen auf einen Einsatz am Abend schwinden damit natürlich deutlich.