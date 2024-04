Matthäus wird bei Tuchel deutlich! Bayern-Aus noch vor CL-Showdown gegen Arsenal?

Thomas Tuchel (50) ist beim FC Bayern sicherlich nicht zu beneiden. Seine Zeit auf dem Trainerstuhl endet spätestens nach der laufenden Saison. © Tom Weller/dpa

Der deutsche Rekordnationalspieler erklärte nach der 2:3-Niederlage der Münchner vor dem Topspiel des Tages zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart am "Sky"-Mikrofon: "Wenn man 2:0 in Heidenheim führt, darf man sich die Punkte nicht mehr nehmen lassen - gerade auch im Hinblick auf die kommende Aufgabe in der Champions League."

Laut Matthäus sei das Klima zwischen Trainer Thomas Tuchel (50), der spätestens zum Ende der Saison seinen Stuhl an der Säbener Straße räumen muss, und der Mannschaft kaputt. Die Chemie stimme nicht mehr. "Ich bin gespannt, was jetzt in den nächsten 24 Stunden passiert bei Bayern."

Er könne sich durchaus vorstellen, "dass sie es mit einem Übergangstrainer jetzt weiter probieren".

Daraus wird allerdings eher nichts. Sportdirektor Christoph Freund (46) erklärte gegenüber "Sky", dass Tuchel auch gegen den FC Arsenal in der Champions League auf der Bayern-Bank sitzen werden. "Ja, einhundert Prozent. So haben wir entschieden."

Auch der noch recht neue Sportvorstand Max Eberl (50) schlug kurz darauf ähnliche Töne an: Es gehe mit dem Coach "auf jeden Fall in die nächsten Wochen". Eine Trennung vor dem Kracher gegen die Gunners? "Den Gedanken hatte ich nicht." Stattdessen nahm er alle innerhalb des Vereins in die Pflicht - und zwar sehr deutlich! "Wir sollten uns heute alle ein Stück weit schämen. Und wir sollten gucken, dass wir relativ schnell das Bayern-Wappen würdiger vertreten."