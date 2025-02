Klub vermeldet Vollzug! Musiala verlängert beim FC Bayern München

Jamal Musiala (21) bleibt dem FC Bayern erhalten! © Torsten Silz/dpa

"Ich bin sehr glücklich: Der FC Bayern ist einer der bedeutendsten Klubs der Welt, hier habe ich meine ersten Schritte in den Profifußball gemacht, und ich bin davon überzeugt, mit diesem Verein in den nächsten Jahren Großes erreichen zu können", wird der 21 Jahre alte Offensivspieler vom Verein zitiert.

Musiala weiter: "Ich fühle mich wohl, in der Stadt München und im Verein mit unseren tollen Fans." Sein Blick geht nach vorne. "Wir haben gemeinsam viel vor - ich freue mich auf alles, was kommt."

Sportvorstand Max Eberl (51) sieht den gebürtigen Stuttgarter, der bereits seit Sommer 2019 für den FC Bayern die Fußballschuhe schnürt und sich nach seinem Wechsel aus der Jugendabteilung des FC Chelsea von der U17 bis zu den Profis hochgespielt hat, als das "Gesicht unserer neuen Generation".

"Spitzenvereine auf der ganzen Welt suchen Unterschiedsspieler - und Jamal Musiala ragt noch mal heraus. Er prägt die Gegenwart des FC Bayern, er wird auch die Zukunft prägen", ist sich der 51-Jährige sicher. Man habe mit dem Youngster "einen der begehrtesten Spieler der Welt langfristig vom FC Bayern überzeugt". Der Stolz über den Deal schwingt spürbar mit.

Die Verlängerung sei laut Eberl "ein starkes Signal an alle, dass mit dem FC Bayern auch in Zukunft zu rechnen ist". Die Unterschrift von Musiala kommt kurz vor dem Kracher-Duell mit Bayer Leverkusen am Samstag genau zur richtigen Zeit.