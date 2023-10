FC Bayern mit Kantersieg: Neuer "so happy wie selten", besondere Ehre für Harry Kane

München - Manuel Neuer (37) darf sich bei seinem Comeback für den FC Bayern nach einer mehr als zehnmonatigen Verletzungspause über ein spektakuläres 8:0 über den SV Darmstadt freuen. Harry Kane (30) erzielte bei dem Kantersieg drei Tore, eins davon aus sage und schreibe 50 (!) Metern. FCB-Sportdirektor Christoph Freund (46) fühlt sich an eine Bayern-Legende erinnert.

Manuel Neuer (37) ist überglücklich nach seinem gelungenen Comeback. © Tom Weller/dpa

"Ich bin so happy, wie ich selten happy gewesen bin nach einem Spiel, dass ich es endlich geschafft habe", bilanzierte Neuer nach der Partie am Samstag am Sky-Mikrofon.

Letztmals stand der Keeper am 12. November 2022 beim 2:0 auswärts gegen den FC Schalke im Münchner Kasten. Nervös sei er vor dem Spiel trotzdem nicht gewesen.

"Ich war positiv aufgeregt", sagte der 37-Jährige. "Ich habe mich richtig gefreut, wieder in der Allianz Arena zu sein, vor den Fans zu spielen und mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen.

Im Anschluss an die WM in Katar hatte sich Neuer bei einer Ski-Tour Schien- und Wadenbein am rechten Unterschenkel gebrochen. Es war ein langer und steiniger Weg bis zu seiner Rückkehr.

Ob er zwischenzeitlich an ein Karriereende gedacht hat? "Auf gar keinen Fall", sagte der Bayern-Kapitän. "Es gab Höhen und Tiefen, aber ich hatte immer den Willen, zurückzukehren. Ich habe das mit allen hier im Klub gut geschafft. Der mentale Aspekt, ob es nochmal was wird oder nicht: Daran habe ich immer geglaubt, unsere Mediziner und Experten auch."