So erlebte Bayern-Torwart Peretz Schweigeminute vor Bundesliga-Spiel gegen Mainz

Mainz - Ergreifende Szenen: Der israelische Profi des FC Bayern München , Daniel Peretz (23), hat die Schweigeminute vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (3:1) für die Opfer in seiner Heimat mit Tränen in den Augen verfolgt.

Der im Sommer verpflichtete Torwart stand am Samstagabend neben seinen Teamkollegen vor der Münchner Ersatzbank, in der Mainzer Arena hielten Tausende Menschen für einen Moment inne.

Terroristen der im Gazastreifen herrschenden Hamas hatten am 7. Oktober dieses Jahres in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. Mehr als 1400 Menschen kamen dabei und in den folgenden Tagen nach der Attacke ums Leben. Seitdem bombardiert Israel entsprechende Hamas-Stellungen im dicht besiedelten Gazastreifen, wo bisher Tausende Palästinenser ums Leben kamen und Hunderttausende in den Süden geflüchtet sind. Die Lage vor Ort ist dramatisch.