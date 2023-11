Entscheidung ist gefallen: Bayern-Gastspiel im Pokal in Saarbrücken kann stattfinden!

Saarbrücken - Es hatte sich bereits abgezeichnet, jetzt ist es offiziell: Das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Saarbrücken am heutigen Mittwochabend (20.45 Uhr) wird wie geplant stattfinden.

Starke Regenfälle hatten am Sonntag zu einem Abbruch des Drittligaspiels gegen Dynamo Dresden in der Halbzeit geführt .

Die Bayern hatten ohnehin bereits seit längerer Zeit geplant, erst am Spieltag des Duells anzureisen.

"Die eingeleiteten Maßnahmen zur Bespielbarkeit des Platzes im Saarbrücker Ludwigsparkstadion zeigen Wirkung, der Platz ist deutlich abgetrocknet", hatte die Stadt Saarbrücken schon am gestrigen Dienstagnachmittag nach einer Überprüfung der Verhältnisse durch Vertreter der Landeshauptstadt, des DFB und des 1. FC Saarbrücken mitgeteilt.

Ebenjene Entscheidung traf Schiedsrichter Frank Willenborg (44, Osnabrück) nach entsprechender Begehung des Platzes in Saarbrücken am Morgen.

Eine Absage der Pokalbegegnung wäre aus Sicht der Bayern aufgrund des extrem dicht gedrängten Terminkalenders mit Spielen in drei Wettbewerben keinesfalls wünschenswert gewesen. Eine Verlegung in ein anderes Stadion war organisatorisch so kurzfristig nicht möglich. Die Partie ist mit 16.003 Zuschauern bereits seit Wochen ausverkauft.