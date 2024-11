FC Bayern muss liefern: Sogar ein Aussortierter ist wieder wichtig!

Der FC Bayern muss vor der Winterpause alles in die Waagschale werfen: Speziell in der Champions League und dem DFB-Pokal stehen richtungsweisende Duelle an!

München - Der FC Bayern muss vor der Winterpause nochmals alles in die Waagschale werfen: Speziell in der Champions League und dem DFB-Pokal stehen richtungsweisende Duelle an. Sogar Leon Goretzka (29) ist plötzlich wieder wichtig!

FC Bayern und Leon Goretzka müssen in den Wochen der Wahrheit liefern!

Leon Goretzka (2.v.l.) und seine Teamkollegen sind gefordert. © Tom Weller/dpa Zwar reiche es vielleicht nicht mehr für "das oberste Regal mit Manchester City oder Real Madrid", für Teams wie Manchester United oder Atlético Madrid, die laut Matthäus zu "Außenseiter-Favoriten auf internationale Titel" gehören, aber sicherlich schon. Es könnte sich also für die Chefetage sogar doppelt auszahlen, dass Goretzka aufgrund der Ausfälle ungeplant nochmals ins Schaufenster gestellt wird - zumindest, sofern dessen Leistungen stimmen. Angesichts des Krachers gegen Paris und den kurz darauf folgenden Aufgaben im DFB-Pokal sowie in der Bundesliga muss das zwangsläufig der Fall sein. FC Bayern München Arroganz-Anfall? FC Bayern hat Meisterschaft laut Hoeneß sicher! Im Pokal steht im Achtelfinale für viele Fans ein vorweggenommenes Finale auf dem Programm. Der FC Bayern bekommt es am 3. Dezember (20.45 Uhr) mit Bayer Leverkusen zu tun. Um die Wochen der Wahrheit perfekt zu machen, treffen die Münchner dazwischen in der Bundesliga am Samstagabend außerdem auf Borussia Dortmund (18.30 Uhr). Größere und international beachtete Schaufenster kann es für Goretzka wohl kaum geben.