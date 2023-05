FC Bayern: Neuer-Rückkehr naht! Schon so bald soll der Keeper wieder auf dem Platz stehen

Manuel Neuer (37) bei Cardio-Übungen im Fitnessraum des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. © FC Bayern München/dpa

Laut Informationen von "Sky" soll die 37 Jahre alte Nummer 1 des FC Bayern bereits in zwei bis drei Wochen wieder mit ersten torwartspezifischen Übungen und lockerem Lauftraining beginnen.

Voll ins Mannschaftstraining einsteigen will Neuer demnach im Juli, wenn die Vorbereitung auf die neue Saison startet.



Zuletzt hatte Bayern-Trainer Thomas Tuchel (49) von Fortschritten Neuers bei der Reha berichtet. "Es ist eine große Freude, Manu bei der Reha zuzuschauen. Es geht jeden Tag vorwärts", hatte Tuchel gesagt.

"Ich glaube, dass der Manu - da bin ich mir 100 Prozent sicher - es noch mal wissen will. Jetzt warten wir einfach mal ab und bestärken ihn auf dem Weg. Er ist unser Kapitän und der der deutschen Nationalmannschaft. Das darf man nicht vergessen. Das zeugt von einer großen Persönlichkeit im deutschen Sport."

Neuer fällt wegen eines Unterschenkelbruchs nach einer Skitour im Anschluss an das Vorrundenaus bei der Fußball-WM seit Monaten aus.

Stand jetzt würden in der neuen Saison Yann Sommer (34), Neuer und der an AS Monaco ausgeliehene Alexander Nübel (26) in München aufeinandertreffen. Dazu hätten die Bayern noch Sven Ulreich (34) und Johannes Schenk (20) als Keeper.