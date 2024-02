FC Bayern oder Leverkusen: Diese fünf Gründe sprechen jeweils für die Schale!

Für beide Mannschaften existieren gute Gründe, warum der Titel am Saisonende erstmals überhaupt nach Leverkusen oder zum zwölften Mal in Serie an den deutschen Rekordmeister gehen könnte.

Harry Kane (30) lässt es im Dress des FC Bayern krachen. © Sven Hoppe/dpa

Erfahrung: Immer wieder waren Teams in der jüngeren Historie nah dran, den Bayern die Meisterschale zu entreißen, ehe sie scheiterten.

Leverkusen selbst erlebte das im Frühjahr 2000 durch eine bittere Niederlage am letzten Spieltag in Unterhaching. Ein Jahr später verspielte FC Schalke 04 am vorletzten Spieltag Rang eins und wähnte sich im Finale für Augenblicke fälschlicherweise als Meister. 2023 verpasste Dortmund am letzten Spieltag sogar im eigenen Stadion Sieg und Titel.

Was all den genannten Teams in der Vergangenheit fehlte und die Bayern einfach haben, brachte just Alonso auf den Punkt: "Sie haben die Sieger-DNA."



Mia-san-Mia-Trotz: Die Bayern sind oft dann besonders angespornt, wenn ihre Vormachtstellung in Zweifel gezogen wird.

Das zeigten sie etwa in dieser Saison, als sich der Rekordmeister im Herbst im DFB-Pokal in den 1. FC Saarbrücken komplett blamierte und nur Tage danach der nächste Tiefschlag im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund drohte. Was machten die nur vermeintlich angezählten Münchner? Sie gewannen 4:0! "Der FC Bayern ist dafür bekannt, in solchen Partien auf den Punkt bereit zu sein", erklärte Ex-Vereinsboss Karl-Heinz Rummenigge (68) noch vor der Fahrt nach Leverkusen der "Abendzeitung".

Harry Kane: Auch wenn den Münchnern Souveränität und Spektakel in der laufenden Saison oft abgehen, ist auf einen neuen Superstar stets Verlass: Kane (30) trifft und trifft und trifft. Mit seinen 24 Saisontoren ist er einer der Hauptverantwortlichen dafür, dass die Münchner den Leverkusenern so dicht auf den Fersen sind. Und Kane ist noch lange nicht am Ende angelangt.

Bonus? Trifft der englische Nationalspieler, haben die Bayern in der Saison wettbewerbsübergreifend noch nicht verloren!