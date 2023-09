FC Bayern schießt VfL Bochum aus Arena: Stars in Torlaune, Rekord für Harry Kane!

München - Party auf der Wiesn - und in der Allianz Arena! Der FC Bayern hat am 5. Spieltag der Bundesliga gegen den VfL Bochum einen lockeren 7:0 (4:0)-Sieg eingefahren. Coach Thomas Tuchel sorgte für eine Überraschung - und lag richtig.

Eric Maxim Choupo-Moting (M.) brachte den FC Bayern München am 5. Spieltag der Bundesliga gegen den VfL Bochum früh auf die Siegerstraße. © Sven Hoppe/dpa

Keine vier Minuten waren in München gespielt, da zappelte das Leder bereits zum ersten Mal in den Maschen des Außenseiters aus dem Ruhrgebiet, der zuvor durchaus mutig in die Partie gestartet war.

Der Torschütze? Eric Maxim Choupo-Moting!

Die überraschende Entscheidung Tuchels, auf eine Doppelspitze zu setzen, erwies sich somit schon früh als goldrichtig. Denn nach dem Auftaktsieg in der Champions League gegen Manchester United durfte der Kameruner gegen die Bochumer an der Seite von Harry Kane von Beginn an mitwirken.

Choupo-Moting hätte schon nach nicht einmal 40 gespielten Sekunden per Kopfball netzen können, scheiterte jedoch aus aussichtsreicher Position an Manuel Riemann zwischen den Pfosten der Gäste.

Knapp drei Minuten später machte er es nach Vorlage von Kingsley Coman, der ebenfalls erstmalig in dieser Spielzeit in der Startelf stand, den entscheidenden Tick besser - und gab damit die Richtung vor, in die es danach gehen sollte.