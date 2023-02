Nagelsmann muss abliefern! Tuchel reizt Job beim FC Bayern offenbar

München - In der Champions League überzeugend, im DFB-Pokal erwartungsgemäß, doch in der Bundesliga schwächelnd: Der FC Bayern München präsentiert sich in der laufenden Spielzeit mit mehreren Gesichtern. Das könnte Folgen haben.

Julian Nagelsmann (35) steht beim FC Bayern München unter erheblichem Druck. Denn beim Rekordmeister zählen letztlich nur Siege und Titel. © Federico Gambarini/dpa

Für Übungsleiter Julian Nagelsmann (35) ist an ein ruhiges Arbeiten angesichts der Tabellensituation schlicht nicht zu denken. Aktuell hat der FC Bayern zwar Platz eins inne, dies jedoch nur aufgrund der besten Tordifferenz. Borussia Dortmund und der 1. FC Union Berlin liegen punktetechnisch gleichauf.



An diesem Sonntag (17.30 Uhr) steht das direkte Duell mit den Eisernen auf dem Programm, Anfang April kommt es zum Kräftemessen mit dem BVB.

Die elfte Meisterschaft in Folge wackelt, auch in der Königsklasse ist ein Weiterkommen gegen Paris Saint-Germain trotz des 1:0-Erfolgs im Hinspiel alles andere als sicher. Das Rückspiel des Achtelfinales findet am 8. März (21 Uhr) in der Allianz Arena statt.

Die kommenden Wochen werden somit enorm wichtig für die Münchner - und für Nagelsmann.



Der Posten des 35-Jährigen ist extrem begehrt, an Kandidaten dürfte es nicht mangeln. Einer davon könnte Thomas Tuchel (49) sein. Wie Loic Tanzi von der französischen Sportzeitung "L'Equipe" berichtet, würde Tuchel "gerne zum FC Bayern gehen", prüfe jedoch zugleich weitere Optionen. Unter anderem wird über eine Rückkehr zu PSG spekuliert.