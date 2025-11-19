Bayern-Bosse treffen knallharte Transfer-Entscheidung: Beschluss birgt große Gefahr!

München - Ob der FC Bayern diese Entscheidung noch bereuen wird?

Sportdirektor Christoph Freund (48, l.) und Sportvorstand Max Eberl (52) vom FC Bayern München. © Harry Langer/dpa

Laut einem Bericht der "Sport Bild" haben die Münchner Verantwortlichen beschlossen, im bevorstehenden Winter-Transferfenster keine Einkäufe zu tätigen. Selbst dann nicht, wenn Rechtsverteidiger Sacha Boey (25) den Verein verlässt.

Angesichts der offenen Personalfragen und der ohnehin dünn besetzten Defensive des Rekordmeisters eine riskante Entscheidung!

Dem Bericht zufolge setzen Sportdirektor Christoph Freund (48) und Sportvorstand Max Eberl (52) darauf, dass Dayot Upamecano (27) seinen bis 2027 datierten Vertrag verlängert.

Falls dies nicht gelingen sollte, könnte die Winter-Transfer-Absage den Bossen um die Ohren fliegen. Denn: Die beiden Top-Alternativen – Ibrahima Konaté (26) und Marc Guéhi (25) – könnten dann bereits vergriffen sein.