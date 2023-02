Sommers schnelle Rückkehr nach Gladbach: Bayern-Keeper bei Liga-Kracher im Fokus

"Das wird natürlich echt merkwürdig. Ich kenne dieses Team und diesen Verein in- und auswendig. Ich war achteinhalb Jahre dort. Es wird ein besonderer Moment, als Gast in den Borussia-Park einzulaufen - als Gegner", schilderte Sommer. "Aber ich freue mich darauf, die Jungs wiederzusehen."

Ein komisches Gefühl wird den so erfahrenen Profi schon beschleichen, wenn er am heutigen Samstag (15.30 Uhr, Sky) seinen ersten Bundesliga-Klassiker zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern im Trikot des Rekordmeisters erleben wird.

Gladbach profitierte immerhin finanziell von dem spät eingefädelten Sommer-Deal. Als Basis-Ablöse erhielt der Klub rund acht Millionen Euro für einen Torwart, der am Saisonende ablösefrei hätte wechseln können. Die Borussia konnte das Geld direkt in Jonas Omlin (28) investieren, der nächste Torwart aus der Schweiz. Ebenjener kam aus Montpellier.

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß (71) befand als bekennender Neuer-Bewunderer am Donnerstag bei einer Talkrunde der " Neuen Presse " in Hannover: "Yann ist ein fantastischer Charakter und passt wunderbar zu Bayern. Da hat unser Vorstand hervorragende Arbeit geleistet, in kürzester Zeit einen überragenden Torwart zu verpflichten."

Spätestens nach Sommers starker Leistung beim CL-Sieg in Paris mit einer spektakulären Kopf-Parade gegen PSG-Star Kylian Mbappé (24) wird Neuer nicht mehr vermisst. "Das zeichnet einen Torwart bei Bayern München aus, dass du nicht so viel zu tun bekommst, aber wenn du gebraucht wirst, da bist", sagte Bayern-Chef Oliver Kahn (53) nach dem so wichtigen 1:0 , das Sommer festhielt.

Können die Gladbacher auch am Samstagnachmittag jubeln? © Uwe Anspach/dpa

Eine vertragliche Vereinbarung, dass Sommer am Samstag nicht im Bayern-Tor stehen darf, war für die Gladbacher nach eigenen Angaben kein Thema.

"So eine Klausel wird es nicht geben. Warum?", sagte Virkus. Die Bayern wiederum sind vor allem froh, dass Sommer nicht mehr im Gladbacher Tor stehen wird. Denn gegen sie hielt der Schweizer regelmäßig herausragend gut. Beim 1:1 in der Hinrunde wehrte Sommer in der Allianz Arena 19 Torschüsse seiner heutigen Bayern-Kollegen ab – ein Rekord in der Bundesliga seit der Erfassung dieser statistischen Daten im deutschen Oberhaus.

Julian Nagelsmann geht davon aus, dass Sommer die emotionale Situation im Borussia-Park meistern wird. "Es ist ein besonderes Spiel für ihn gegen seinen Ex-Klub. Aber er ist keine 18 mehr und wird damit zurechtkommen und ein sehr gutes Spiel machen", sagte der Bayern-Trainer am Freitag.

Auch ohne Sommer wollen die Gladbacher freilich ein Bayern-Schreck bleiben, unabhängig von der Ergebniskrise seit dem Verlust ihrer jahrelangen Nummer 1.

"Ich glaube schon, dass wir mittlerweile so ein Angstgegner für sie sind", sagte Hofmann nach zahlreichen Erfolgen in der jüngeren Vergangenheit wie beim rauschenden 5:0-Pokalabend im Jahr 2021. "Über die Jahre gesehen sind wir eine Mannschaft, die Bayern immer wieder Paroli bietet." Diesmal wird Sommer aber in jedem Fall etwas dagegen haben.