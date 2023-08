FC Bayern: Tuchel muss Erfolgself umbauen! Musiala verletzt, Pavard meldet sich krank

Ob Musiala Bundestrainer Hansi Flick (58) für die ersten Länderspiele der EM-Saison am 9. September in Wolfsburg gegen Japan und drei Tage später in Dortmund gegen Frankreich wieder zur Verfügung steht, muss abgewartet werden.

Am Mittwoch fehlte auch Abwehrspieler Benjamin Pavard (27) beim Training des FC Bayern München. Der Verein gab an, dass der Franzose krankheitsbedingt gefehlt habe. Pavard will den Rekordmeister noch unbedingt in diesem Sommer verlassen. Inter Mailand gilt als Ziel des 27-Jährigen, dessen Vertrag in München in einem Jahr ausläuft. Er will ihn nicht verlängern.

Neuzugang Raphaël Guerreiro (29) setzt derweil die Arbeit an seinem Comeback nach einem Muskelbündelriss in der rechten Wade fort.