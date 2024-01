FC Bayern und Kimmich stehen am Scheideweg: England-Klub steigt in Poker um Mittelfeldstar ein

München - Joshua Kimmichs (28) Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis zum 30. Juni 2025 - in diesem Sommer stehen Verein und Spieler daher am Scheideweg.

Bis zum Sommer muss eine Entscheidung her, um zu verhindern, dass der deutsche Mittelfeldstar (Marktwert rund 75 Millionen Euro) im Jahr darauf möglicherweise ablösefrei wechselt.

Klingt, als wäre der 28-Jährige, der 2015 von RB Leipzig an die Isar gewechselt war, durchaus offen für eine Veränderung.

"Ich weiß nicht, wie der Verein denkt. Ich glaube, dass wir uns irgendwann zusammensetzen werden und der Verein auf mich zukommen wird", sagte Kimmich zuletzt nach dem 3:0-Sieg der Bayern gegen Hoffenheim . "Generell habe ich einen Vertrag bis 2025. Am Ende des Tages haben beide Seiten einen Vertrag unterschrieben."

Auch in der Nationalmannschaft ist Kimmich seit vielen Jahren eine wichtige Säule. © Christian Charisius/dpa

Topklubs, die an den Diensten des Führungsspielers interessiert sind, gibt es genug. Wie "SportBild" berichtet, hat sich nun neben Paris Saint-Germain, dem FC Barcelona und Manchester City ein weiterer Premier-League-Klub nach Kimmich erkundigt: Newcastle United.

Der defensive Mittelfeldmann dürfte jedoch andere Ansprüche haben. Newcastle rangiert derzeit nur auf Platz 10 im englischen Oberhaus.

Ob Kimmich nochmal eine neue Herausforderung im Ausland annimmt, bleibt abzuwarten. Derzeit erwartet der 28-Jährige sein viertes Kind mit seiner Frau Lina Meyer. Deshalb ist der Nationalspieler am Sonntag nicht mit dem FC Bayern ins Kurztrainingslager nach Faro in Portugal gereist. Er hält sich stattdessen mit den Amateuren in München fit.

Die Münchner bereiten sich in Portugal bis Donnerstag auf die Rückrunde vor. Neuzugang Eric Dier (30) soll in dem ungewöhnlichen Trainingslager integriert werden.