FC Bayern: Musialas Torglück und die "WhatsApp-Messages" von der Mama

Jamal Musiala gelingt in Eindhoven der bislang größte Comeback-Schritt. Beim Bayern-Sieg erzielt der Nationalspieler das erste Tor.

Von Carsten Lappe Eindhoven/München - Auf den Glücksmoment eines Tores musste Jamal Musiala (22) lange warten. Entsprechend glücklich war der Fußball-Nationalspieler nach dem 2:1 (0:0) des FC Bayern bei der PSV Eindhoven. Bei seinem Startelf-Comeback für den deutschen Rekordmeister und seiner Rückkehr in die Champions League erzielte Musiala das 1:0.

Back for good: Jamal Musiala (22) ist glücklich über sein Startelf-Comeback, seiner Rückkehr in die Champions League und seinem Treffer. © RONNY HARTMANN/AFP Und das wunderbar nach einem feinen Zusammenspiel mit Youngster Lennart Karl. "Ich bin richtig glücklich über mein Tor", sagte der 22-jährige Musiala und verriet: "Mama hat mir schon tausende WhatsApp-Messages geschrieben." Bei der Club-WM in den USA im vergangenen Sommer hatte er zuletzt im Auftaktspiel beim 10:0 gegen Auckland City gleich dreimal getroffen, bevor er sich bei dem Turnier im verlorenen Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain so schwer verletzte. FC Bayern München Musiala-Geniestreich bei Startelf-Comeback: FC Bayern feiert Platz zwei in der CL-Tabelle "Ich bin vor allem glücklich, wieder auf dem Spielfeld zu sein. Mein Fokus liegt jetzt auf dem nächsten Spiel, mein Level weiter hochzubringen. Ich habe gute Aktionen gehabt, komme jetzt langsam wieder rein", sagte Musiala bei DAZN. Sein nächstes Etappenziel im WM-Jahr lautet: "Wenn ich auf dem Platz bin, will ich einfach viel Energie und Fokus haben und liefern. Heute war ein guter Tag."

Eberl: "Keiner erwartet Wunderdinge"