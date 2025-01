Kimmich-Klartext nach Pleite in CL: "Momentan keine Spitzenmannschaft"

Joshua Kimmich (29) war am Mittwochabend bedient. © Federico Gambarini/dpa

"Die Tabelle lügt nicht", erklärte dieser nach Ende der Partie gegenüber DAZN und holte danach zum Rundumschlag aus. "Wir müssen uns eingestehen, dass wir momentan keine Spitzenmannschaft sind."

Das Hauptproblem? Die Chancenverwertung!

"Wir lassen definitiv zu viel liegen", lautete das Fazit Kimmichs nach einem Champions-League-Abend, an dem der Rekordmeister trotz bester Torchancen leer ausgegangen war. Die Mannschaft habe zwar "viel für die Möglichkeiten investiert", allerdings aus "den ganzen Aktionen" kein Tor erzielen können.

Dazu komme, dass es dem Gegner oft zu einfach gemacht werde. "Das war heute wirklich schlecht."

Das Ganze habe sich schon beim Sieg in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg angebahnt. Dieser war trotz Dominanz letztlich mit 3:2 knapp ausgefallen. Der Unterschied laut Kimmich: In der Königsklasse werde man für so etwas bestraft.