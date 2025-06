Verzichtet der FC Bayern bei Mathys Tel auf viel Geld?

München - Mathys Tel (20) wird nicht mit dem FC Bayern an der Klub-WM teilnehmen. Stattdessen steht der Youngster im Kader der französischen U21-Nationalmannschaft und kämpft mit der Truppe bei der EM im Juni um den Titel.

Alles in Kürze

Verlässt Mathys Tel (20, r.) den FC Bayern endgültig? © John Walton/PA Wire/dpa

Ausgetragen wird die Europameisterschaft vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei. Die Weltmeisterschaft der Klubs, an der neben dem Rekordmeister auch Borussia Dortmund teilnehmen wird, findet vom 15. Juni bis zum 13. Juli in den Vereinigten Staaten statt.

Die unmittelbare Zukunft Tels ist somit geklärt, die viel spannendere Frage lautet allerdings: Wie geht es für den Offensivspieler nächste Spielzeit weiter?

Der 20-Jährige ist aktuell an Tottenham Hotspur ausgeliehen, die Leihe endet jedoch Ende dieses Monats. An der Säbener Straße hat er noch ein Arbeitspapier bis zum Sommer 2029. Dass er jenes erfüllen wird, ist aber äußerst unwahrscheinlich.

Die vielleicht naheliegendste Möglichkeit wäre ein Verkauf an die Spurs. Der Klub aus der englischen Premier League hatte sich bei den Verhandlungen bezüglich der Leihmodalitäten eine Kaufoption im Vertrag verankern lassen und soll eine feste Verpflichtung in Erwägung ziehen.