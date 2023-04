Bayern-Beben? Oliver Kahn beim Rekordmeister angeblich kurz vor dem Aus!

München - Kracht es beim FC Bayern München bald etwa richtig? Der norwegische TV-Experte und Fußball-Insider Jan Aage Fjörtoft (56) löst via Twitter Spekulationen über eine mögliche Ablösung von Oliver Kahn (53) als Boss aus!

Kritisiert wird nach dem Aus in der Königsklasse und bereits zuvor im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg der überraschende Trainerwechsel im März von Julian Nagelsmann (35) zu Thomas Tuchel (49), den Kahn mit Salihamidzic durchgesetzt hatte.

Fjörtoft schrieb am Donnerstag auf Twitter , dass ihm von einem "laufenden Prozess" und "einer Frage der Zeit" berichtet wurde, bevor Kahn von seinem derzeitigen Posten abgelöst werden soll.

Nach dem deutlichen Aus des Rekordmeisters in der Champions League und der nicht minder klaren Kritik an Vorstandschef Kahn sowie Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) wird über Veränderungen in der Chefetage der Münchner heftig spekuliert.

Jan Aage Fjörtoft (56) weiß angeblich bereits mehr. © Rolf Vennenbernd/dpa

Kahn selbst gab sich nach dem 1:1-Unentschieden im Viertelfinal-Rückspiel am Mittwochabend gegen Manchester City kämpferisch. "Wir werden in der nächsten Saison wieder angreifen", kündigte er an.

Den Trainerwechsel bei den Münchnern mitten in der entscheidenden Saisonphase hält er demnach weiterhin für die absolut richtige Entscheidung.

"Wir sind total überzeugt, dass wir mit Thomas Tuchel früher oder später wieder dort sind, wo wir alle hinwollen, nämlich ganz nach oben - auch in Europa", sagte der Vorstandsvorsitzende. Kahn und Tuchel richteten den Blick noch in der Nacht auf das einzige verbliebene Saisonziel. "Jetzt gilt vor allem die Konzentration dem, was wir noch erreichen können, das ist die deutsche Meisterschaft."

Nach Ansicht von Fjörtoft steht Salihamidzic weniger im Fokus als Kahn. Der Sportvorstand werde als "Hoeneß' Mann" gesehen, was ihn vorerst zu retten scheine, schrieb der Norweger mit Blick auf den früheren Spieler des Rekordmeisters.

Der 46-Jährige gilt als Vertrauter des früheren Vorstandsvorsitzenden und Ex-Präsidenten Uli Hoeneß (71).