Angekündigter Umbruch beim FC Bayern: Matthäus ist verwundert, feuert gegen Bosse und Stars!

München - Wie geht es nach der Saison weiter? Lothar Matthäus (62) hat mit Verwunderung auf die Ankündigung reagiert, dass der FC Bayern nach seiner wohl titellosen Spielzeit einen Umbruch in der Mannschaft einleiten will.

Joshua Kimmich (28) und seine Mannschaftskollegen vom FC Bayern München werden wohl mit leeren Händen in die Sommerpause gehen. © Sven Hoppe/dpa

Generell ließ der 62-Jährige kaum ein gutes Haar am Rekordmeister. "Fehler, Diskussionen, Unruhe so weit das Auge reicht. Der Torwart geht Skifahren, ein Mitspieler schlägt einen anderen, schlechte Kommunikation auf und neben dem Platz und so weiter", zählte er auf und schlussfolgerte dann: "So kann man natürlich keinen großen Erfolg haben."

Das Fazit fällt deutlich aus: "Weder die Spieler noch die Führung haben performt und gehen jetzt dann wohl zurecht mit null Titeln in die Sommerpause."

Bezüglich einiger Stars schrieb Matthäus: "Vielleicht ist es auch eine andere Generation und damit Mentalität. Aber so richtig stolz darüber, ein Bayern-Spieler sein zu dürfen, scheinen viele nicht zu sein."

Es reiche einfach nicht, "in Grünwald zu wohnen, ein tolles Auto und eine große Villa zu haben".



Genau dieses Problem hätten auch die Fans der Münchner inzwischen wahrgenommen. Diese hätten bei der bitteren 1:3-Heimniederlage gegen RB Leipzig in der Allianz Arena "so viel Mitleid" gehabt, dass sie die Akteure nicht einmal ausgepfiffen hätten. "Stattdessen sind sie einfach aus dem Stadion geflüchtet." Es waren traurige Bilder, die sich am Samstag boten.

Will der Rekordmeister wieder in die Spur finden, muss sich laut Matthäus "auf und neben dem Platz" viel ändern.