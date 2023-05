Zuschauerflucht aus Stadion: "Das ist das Publikum, das sich Bayern herangezüchtet hat!"

München - Jetzt geht in München endgültig die Post ab! Spieler gegen Spieler , Trainer gegen Team , Stars gegen Vorstand : Es gab kaum eine Konstellation, in der in dieser Saison noch kein Zoff herrschte. Jetzt legte ein Fanklub-Sprecher nach - und schoss gegen die restlichen Fans.

TV-Bilder zeigten, wie die Zuschauer bereits nach dem 1:2, also mehr als eine Viertelstunde vor Ende der Partie, das Stadion verließen. Nach dem 1:3 hatten die Fans dann endgültig keinen Bock mehr - in Scharen strömten die Zuschauer aus der Allianz Arena.

Bei der 1:3-Niederlage des FC Bayern gegen RB Leipzig zeigte sich in Extremform, was in München ohnehin häufig kritisiert wird: Die Ränge leerten sich bereits vor Spielende.

Auch Thomas Müller (33) dürfte sich über die flüchtenden Zuschauer geärgert haben. © Tom Weller/dpa

Der Fansprecher holte zum Rundumschlag gegen die Fans des Rekordmeisters aus!

"Mir fällt kein anderes wichtiges Spiel von uns ein, bei dem das Stadion so lange vor Abpfiff so leer war. Das ist aber genau das Publikum, das sich der FC Bayern in den letzten Jahren herangezüchtet hat. Verwunderlich ist es insofern nicht", so Salzweger.

Diese Aussage sitzt. Der Fanklub-Sprecher teilt gegen Erfolgsfans aus!

Auch gegen die Stimmung in der Allianz Arena hatte Salzweger etwas zu sagen. Viele Fans würden nicht mitmachen, ihr Team nicht anfeuern: "Die Haupttribüne war auch gegen Leipzig eine Katastrophe."



Und das beim letzten Heimspiel der Saison, in dem es noch um den Meistertitel ging!

Diesen hat der FC Bayern nach der Heimniederlage nun nicht mehr in der eigenen Hand. Gewinnt Borussia Dortmund am heutigen Sonntag gegen den FC Augsburg, geht der Rekordmeister zum ersten Mal seit elf Jahren nicht als Tabellenführer in den letzten Spieltag.

Ob sich die Einstellung der Fans zum Stadionbesuch in der kommenden Saison ändert, wenn die Bayern den Titel diesmal nicht nach Hause holen?