Verletzung von Dayot Upamecano: Weltmeister als Blitz-Notlösung beim FC Bayern?

Baustelle Innenverteidigung: Dayot Upamecano (24) wird dem FC Bayern München voraussichtlich mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen! © Peter Kneffel/dpa

Nach Sky-Informationen steht beim französischen Nationalspieler, der aufgrund einer im Spiel gegen den SC Freiburg (3:0) erlittenen Muskelverletzung im linken Oberschenkel seine Teilnahme an den anstehenden Länderspielen hatte absagen müssen, eine Auszeit von vier bis sechs Wochen im Raum.

Für die Münchner geht es jedoch am 21. Oktober in der Bundesliga bereits weiter. Auch der Liga-Gipfel mit Borussia Dortmund (4. November) und wichtige Partien in der Champions League fallen in das Zeitfenster, in welchem Upamecano fehlen dürfte.

Zwar ist mit einer baldigen Rückkehr von Matthijs de Ligt (24), der sich wieder herantastet, nach der Länderspielpause zu rechnen. Das allerdings nur, wenn es bei ihm zu keinen Rückschlägen kommt.

Geht alles glatt, hätte Trainer Thomas Tuchel (50) dennoch nur de Ligt und Min-jae Kim (26) als gelernte Innenverteidiger zur Verfügung. Die Münchner würden sich in diesem Zeitraum und auch im Anschluss auf sehr dünnem Eis bewegen - vor allem mit Blick auf die kommenden Wochen bis zur Winterpause. Allein vom 2. bis zum 20. Dezember stehen durch Bundesliga, das Achtelfinale im DFB-Pokal, sollte dieses erreicht werden, und die Königsklasse insgesamt sechs (!) Partien auf dem Programm.

Es herrscht dringender Handlungsbedarf, spätestens im Wintertransferfenster muss aufgerüstet werden. Sollten die Bosse nicht dermaßen hoch pokern und deshalb zeitnah reagieren wollen, bringt Sky mehrere Namen ins Gespräch.