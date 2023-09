FC Bayern wirft Preußen Münster aus DFB-Pokal, aber Sorgen um Serge Gnabry

Serge Gnabry (M.) vom FC Bayern musste nach einem Zusammenprall mit Preußen Münsters Schlussmann Johannes Schenk verletzt vom Feld. © Ina FASSBENDER/AFP

Beim Blick auf die Aufstellung des Rekordmeisters dürften sich einige verwundert die Augen gerieben und danach noch einmal ganz genau hingeschaut haben. Da in der Innenverteidigung neben Matthijs de Ligt auch Dayot Upamecano und Min-jae Kim in Münster nicht fit waren, durften Leon Goretzka und Noussair Mazraoui das Defensivzentrum besetzen.

Und es sollte bereits wenige Minuten nach Anpfiff noch dicker für Trainer Tuchel kommen - vor allem mit einem Blick auf die anstehenden Aufgaben.

Nach einem elfmeterverdächtigen Zusammenstoß mit Preußen-Keeper Johannes Schenk, der vom FC Bayern an den Drittligisten ausgeliehen ist, hielt sich Serge Gnabry mit schmerzverzerrtem Gesicht den linken Arm. Zwar konnte der Flügelspieler auf den Rasen zurückkehren, musste kurz darauf dann aber doch verletzungsbedingt runter (11. Minute).

Dass Eric Maxim Choupo-Moting mit etwas Glück in der Zwischenzeit im Strafraum an den Ball gekommen war und das Leder zur frühen Führung in der 9. Minute in die Maschen gehämmert hatte, verkam deshalb fast zur Nebensache.