FC Bayern: Wichtiger Tag im Kane-Poker! Verkündet der Star heute seinen Spurs-Abschied?

München/London - Eine Verpflichtung von Harry Kane (29) hat oberste Priorität für die Verantwortlichen des FC Bayern . Seit Wochen verhandeln die Münchner mit seinem derzeitigen Arbeitgeber Tottenham Hotspur. Am heutigen Mittwoch könnte ordentlich Bewegung in den Poker um den Topstürmer kommen.

Dem Vernehmen nach sind sich Kane und der deutsche Serien-Meister bereits einig. Und am Mittwoch könnte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft seine Entscheidung auch den Spurs-Verantwortlichen mitteilten.

Hinzu kommt, dass der Premier-League-Klub in der kommenden Saison nicht für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert ist. Der FC Bayern hingegen spielt in der Champions League und gilt als einer der Top-Favoriten auf den begehrten Titel.

Zwei Angebote hat der Deutsche Rekordmeister bereits für Kane abgegeben. Doch sowohl die erste Offerte über 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen wie auch die zweite über 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen schmetterten die Spurs-Bosse, allen voran Präsident Daniel Levy (61), ab.

Spurs-Boss Daniel Levy (61) gilt als knallharter Verhandlungspartner. © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Denn Kane kehrt aus seinem Urlaub zurück und trifft erstmalig auf Ange Postecoglou (57). Der neue Tottenham-Trainer ließ bei einer Pressekonfernz am Montag bereits aufhorchen.

Der Australier kündigte ein Gespräch mit Kane an und stellte klar, dass es keine Zusagen von dem Spieler gäbe. "Er ist einer der besten Stürmer der Welt", so Postecoglou. "Ich möchte mit ihm darüber sprechen, wie wir diesen Klub erfolgreich machen können. Ich habe keine Zweifel, dass er das auch will."

Es gäbe aber keine Versicherung für einen Kane-Verbleib in London. "Man hat bei solchen Sachen nie mit sicheren Dingen zu tun. Was ich aber weiß, ist, dass Harry Teil dieses Kaders ist und sich darauf freut, zurückzukehren."

Es ist also gut möglich, dass Kane am Mittwoch seine Entscheidung mitteilt, dass er den Verein verlassen möchte, um eine neue Herausforderung in München anzunehmen.

Am Freitag brechen die Spurs ins Trainingslager nach Australien und Südostasien auf. Ob mit oder ohne ihr Klub-Juwel bleibt abzuwarten.