CL-Stimmen zum Bayern-Sieg gegen PSG: "Lastwagen voller Schweizer Schokolade"

München - Was für ein Triumph! Der FC Bayern München hat im Achtelfinale der Champions League auch das Rückspiel gegen Paris Saint-Germain gewonnen und so den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Die Stimmen zum Spiel.

Julian Nagelsmann (35) ist nach dem Sieg des FC Bayern gegen PSG generell zufrieden, hat allerdings auch kritische Worte gefunden. © Sven Hoppe/dpa Julian Nagelsmann (35, Trainer des FC Bayern) ... ... über die erste Halbzeit: "In der ersten Halbzeit haben wir das falsch gemacht, was wir vor dem Spiel besprochen haben. PSG hat irgendwann extrem viele Spieler in den Aufbau gezogen und wir haben uns genau in die Positionen ziehen lassen - ähnlich wie in der zweiten Halbzeit in Paris." .... über die dadurch entstandenen Probleme: "Wir waren mit den seitlichen Zehnern etwas zu ungeduldig, dann waren die Räume einfach zu groß. Mit Ball haben wir extrem viel Raum und waren etwas ängstlich. In der zweiten Halbzeit haben wir viel geduldiger verteidigt. Die Idee von Paris war offensichtlich: Die wollten nicht uns vorne extrem wehtun, sondern sechs, sieben Spieler rausziehen und dann dahinter Räume kreieren. Das haben wir nicht mehr zugelassen in der zweiten Halbzeit." FC Bayern München FC Bayern trifft auf PSG: Defensive im Fokus und ein gutes Schiri-Omen .... über die Herangehensweise seiner Spieler in Durchgang zwei: "Wir hatten dann gute Ballgewinne und haben mit dem Ball vor allem besser gespielt. Wir haben über rechts alles auf King lang gespielt, weil die auf der Seite viel spekuliert haben."

... über das Weiterkommen in der CL: "In der zweiten Halbzeit waren wir viel besser und haben verdient gewonnen." ... über die Einstellung als Schlüssel: "Die (Spieler von Paris Saint-Germain, Anm. d. Red.) haben natürlich eine brutale Qualität. Es war klar, dass wir die Zuschauer und die talentfreien Bereiche im Fußball brauchen. Ich finde wir haben sehr leidenschaftlich gespielt und sind als Wir aufgetreten. Das ist ein Schlüssel gegen PSG, das haben wir gemacht und sie geknackt." ... über die Rettungsaktion von Matthijs de Ligt, die erheblichen Einfluss auf den Spielverlauf hatte: "Yann Sommer vergisst den Spieler im Rücken. Das habe ich gerade eben schon im Trainerbüro gesagt: Der Matthijs, der liebt verteidigen, es gibt so viele Verteidiger, die da aufhören zu laufen, weil sie sagen, ist schon vorbei. Neun von zehn bleiben stehen."

Yann Sommer (34, r.) ist nach dem Sieg des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain sichtlich zufrieden - und zugleich auch sehr erleichtert. © Sven Hoppe/dpa ... richtet den Blick nach vorne: "Das kommt immer darauf an, wie wir auftreten. Ich habe der Mannschaft schon gesagt, wir müssen maximale Gier und Emotionalität paaren mit der Qualität, die wir haben, dann können wir alles erreichen." … mit Lob für Josip Stanisic (22): "Stani möchte ich hervorheben, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Sensationell. Das hat ihm nicht jeder zugetraut so ein Spiel zu machen. Das war unglaublich stark, hat jeden Zweikampf gewonnen. Wir hatten auch Mbappe über die weitesten Strecken im Griff."

Thomas Müller (33, Kapitän des FC Bayern) ... FC Bayern München FC Bayern schlägt PSG: Choupo-Moting und Gnabry lassen Münchner jubeln ... über Halbzeit eins: "Man muss natürlich ehrlich sein, dass man im Fußball sich manchmal durch Fleiß das Glück verdient. Wir hatten den einen Moment, als Yann den Ball verliert und Matthijs auf der Linie klärt."

... über die Folgen der Rettungstat: "Wenn da das 1:0 fällt, weiß man auch nicht, wie die beiden Mannschaften reagieren." ... über den Auftritt der Münchner in Durchgang zwei: Aber gerade in der zweiten Halbzeit haben wir die Scheu abgelegt und waren klarer im Verteidigen, weniger in den Halb-halb-Situationen, wo man nicht weiß, sollen wir draufstürzen oder bleiben. Dementsprechend haben wir auch in der zweiten Halbzeit das bessere Spiel gemacht und verdient gewonnen."

Yann Sommer (34, Torhüter FC Bayern) über seinen Fehler und die Rettungsaktion von Matthijs de Ligt (23): "Ich hatte erst meine Lösung, aber dann plötzlich nicht mehr. Den Spieler hinter mir habe ich gar nicht gesehen. Matthijs de Ligt werde ich einen Lastwagen voller Schweizer Schokolade vor die Tür stellen. Überragend, wie er mitdenkt und die Situation rettet."

