Reha statt Nationalteam: Das ist der Stand bei Bayern-Star Jamal Musiala

München - Hinter den Kulissen läuft beim FC Bayern der Poker um eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Jamal Musiala (20) . Auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße arbeitet der Youngster indes fokussiert an seinem Comeback.

Ein Einsatz gegen den FC Kopenhagen am kommenden Dienstag (21 Uhr) in der Königsklasse scheint hingegen möglich. Druck haben die Bayern aufgrund des feststehenden Gruppensieges jedoch nicht, Musiala könnte geschont werden.

Wenn die Münchner an diesem Freitagabend um 20.30 Uhr am 12. Spieltag der Bundesliga beim 1. FC Köln auflaufen, wird Musiala laut " Bild "-Zeitung wahrscheinlich noch keine realistische Option für Übungsleiter Thomas Tuchel (50) darstellen.

Das Risiko, dass die erlittene Verletzung im linken Oberschenkel erneut aufbrechen könnte, will beim deutschen Rekordmeister niemand eingehen, was natürlich Auswirkungen auf den genauen Zeitpunkt einer angepeilten Rückkehr auf den Rasen hat.

Läuft in der Reha weiterhin alles nach Plan, dürfte allerdings spätestens gegen den 1. FC Union Berlin (2. Dezember, 15.30 Uhr) einem sicheren Comeback wohl nichts mehr im Wege stehen. Angesichts des extrem eng getakteten Programms dürfte Tuchel dann sehr froh über jeden fitten Spieler sein. Denn der Schlussspurt der Münchner hat es auch ohne DFB-Pokal richtig in sich!

Der FC Bayern bekommt es am 9. Dezember um 15.30 Uhr zunächst mit Eintracht Frankfurt zu tun. Am 12. Dezember geht es im Old Trafford in der Champions League gegen Manchester United rund (21 Uhr), ehe vor der Winterpause der VfB Stuttgart (17. Dezember, 19.30 Uhr) und VfL Wolfsburg (20. Dezember, 20.30 Uhr) in der heimischen Liga warten.