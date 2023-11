Gerd-Müller-Rekord geknackt: Harry Kane stellt gleich mehrere Bestmarken auf

München/Köln - Erst vor zwei Jahren schrieb der damalige Bayern-Star Robert Lewandowski (35) Bundesliga -Geschichte. In dieser Spielzeit könnte der neue Münchner Torjäger Harry Kane (30) nun den Rekord von damals ins Visier nehmen.

Krallt sich die ersten Bundesliga-Rekorde und könnte neue Maßstäbe setzen: FC-Bayern-Star Harry Kane (30). © MICHAELA REHLE / AFP

Denn zwei weitere Bestmarken hat sich der 30-Jährige beim 1:0-Sieg in Köln bereits gesichert.

Der Reihe nach: In der Saison 2020/21 hatte der polnische Sturm-Star Lewandowski im Trikot des Rekordmeisters den 49 Jahre alten Bundesliga-Rekord des legendären Gerd Müller (†75) geknackt.

41 Tore in einer Saison! Der "Bomber der Nation" Müller hatte 1972 einen Treffer weniger. Kleiner Unterschied: Müller schoss seine 40 Treffer aus dem Spiel heraus, Lewandowski hat mit neun Elfmeter-Toren die Umstände etwas erleichtert.

Ob dieser Rekord auch etwa ein halbes Jahrhundert anhalten wird, scheint bereits jetzt fraglich. Denn erneut hat ein Bayern-Spieler die Bestmarke im Visier. Mit seinem Treffer in Köln hat Kane bereits seinen ersten Gerd-Müller-Rekord gebrochen.

In der Saison 1968/1969 hat der im August des Jahres 2021 verstorbene Nationalheld innerhalb von zwölf Spielen 17 Mal eingenetzt. Kane hat am Freitagabend sein 18. Bundesliga-Tor in zwölf Partien erzielt.