"Habe das Team im Stich gelassen": Manchester-Keeper macht sich bei Bayern-Sieg zum Sündenbock

München - Sieben Treffer, ein FC Bayern als Sieger. In ihrem Königsklassen-Auftakt konnten die Münchner Manchester United mit einem 4:3-Sieg niederringen. Diesen Endstand nimmt ein Spieler ganz besonders auf seine Kappe.

Am Boden zerstört: Mit seinem Patzer, der zum 1:0 für die Bayern führte, leitete Keeper André Onana (27) nach eigener Einschätzung die ManU-Niederlage ein. © Tobias SCHWARZ/AFP

"Nach meinem Fehler haben wir die Kontrolle über das Spiel verloren", so United-Keeper André Onana (27) in einem Interview nach der Partie.

Berichten zufolge habe er aktiv nach dem Kontakt mit den Medien gesucht und sich seiner – in seinen Augen – Verantwortung gestellt. "Ich bin derjenige, der das Team im Stich gelassen hat."

Er unterstrich mehrmals, dass das Team seinetwegen nicht gewonnen habe. Tatsächlich muss der 27-jährige kamerunische Nationalspieler vor allem den ersten Treffer auf sein Fehlerkonto nehmen.

Nach einem Doppelpass mit Harry Kane schoss Leroy Sané in der 28. Minute aus knapp 20 Metern im Grunde harmlos in Richtung Tor: mittig auf den Keeper. Onana patzte hier jedoch gehörig und ließ den flachen Schuss ins Tor kullern. Der erste Treffer für München in der neuen Champions-League-Saison.

Auf die Gegenfrage einer Reporterin, ob Onana das Gefühl habe, dass dieser Patzer das Momentum des Spiels gedreht hätte, meint der Nationaltorhüter: "Sie (die Bayern) haben keine Chancen kreiert. Beim ersten Schuss aufs Tor mache ich diesen Fehler. Ich denke, das war der Schlüsselmoment."