Bayern-Star Kane über NFL-Karriere: "Etwas, was ich im Hinterkopf habe"

München - Was haben American Football und Fußball - abgesehen vom irreführenden Namen des US-Sports - gemeinsam? Richtig: Kicker. Bei den Spielen mit dem runden Leder stehen allerdings 22 von ihnen auf dem Platz, beim Ei-Wurf-Sport nur ab und zu einer.

Erst Insel, dann München, bald USA? Bayern-Star Harry Kane (30) überlegt, nach der Fußball-Karriere in der NFL durchzustarten. © Ina FASSBENDER/AFP

Für Bayern-Star Harry Kane (30) sind das offenbar genug Schnittpunkte, um über ein zweites Standbein im Kollisionssport nachzudenken.

"Das ist zumindest etwas, was ich im Hinterkopf habe", gesteht der englische Nationalspieler in einem Interview mit der deutschen Ausgabe der "Sports Illustrated" vom Donnerstag.

Aktuell geht er davon aus, dass ihm noch "viele, viele Jahre als Fußballer" bevorstehen würden. Aber man könne nie wissen, welche Umstände einen zum Umdenken bewegen könnten.

Entsprechend würde er sich daher auch mit diesem Gedanken angefreundet haben. Gern auch in der US-Profiliga NFL. "Es in zwei verschiedenen Sportarten - Fußball und Football - auf das höchste Level zu schaffen, wäre etwas ganz Besonderes", so der Top-Torjäger des FC Bayern München.

Naheliegend natürlich, dass er dann nicht als Quarterback oder Cornerback auflaufen würde, sondern eben auf der Position des Kickers gerne die Field Goals und Zusatzpunkte schießen würde.