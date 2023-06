Hat Hernández beim FC Bayern eine Zukunft? PSG soll locken! Klare Worte vom Rekordmeister

Demnach plant der Rekordmeister die Zukunft definitiv mit dem französischen Nationalspieler. "Wir sind im Gespräch. Er ist ein unheimlich guter Spieler, der sehr gut zu uns passt, und es ist natürlich unser Wunsch, ihn langfristig an uns zu binden", sagte Hainer am Sonntag bei "Bild-TV".

Bayern-Trainer Thomas Tuchel (49) hatte in den vergangenen Wochen immer wieder die Qualität seines 27 Jahre alten Verteidigers hervorgehoben und seine Wichtigkeit für die Münchner betont. "Was ich sagen kann, ist, dass er in meinen Plänen, in den Plänen des Clubs, eine herausragende Rolle spielt. Er ist für mich ein absoluter Führungsspieler", sagte Tuchel.

Der FC Bayern hatte Hernández vor vier Jahren für die Rekordablöse von 80 Millionen Euro von Atlético Madrid verpflichtet.

Zuletzt fiel der Abwehrspieler allerdings monatelang aus. Hernández hatte sich bei der Weltmeisterschaft in Katar einen Kreuzbandriss im Knie zugezogen. Die Reha läuft nach Plan, inzwischen trainiert er bereits wieder mit dem Team.