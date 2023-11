Heftige Anfeindungen gegen Kimmich: Saarbrücken-Spieler klärt auf!

Saarbrücken - Als wäre die Niederlage im DFB-Pokal gegen Saarbrücken und damit der zweite verspielte Titel des Jahres nicht genug, gab es auch um das Verhalten der Spieler des FC Bayern im Anschluss an die Pleite reichlich Zoff. Doch ein Streitpunkt klärte sich nun auf: Joshua Kimmich (28) verweigerte überhaupt keinen Trikottausch!

Nach der Pokal-Pleite machte eine Szene im Netz die Runde, in der Bayern-Star Joshua Kimmich (28) einem Balljungen, der ihn nach seinem Trikot fragte, dieses nicht geben wollte.

Der 1. FC Saarbrücken feierte gegen den FC Bayern einen Sensationssieg im Pokal - mit negativen Konsequenzen für Bayerns Joshua Kimmich (r.). © Uwe Anspach/dpa

Als Kimmich sich nach der Partie von den mitgereisten Fans verabschiedet hatte und in Richtung Kabine ging, passte Sahan den Bayern-Profi ab.

"Ich bin dann zu ihm hin und habe ihn nach seinem Trikot gefragt, weil ich ihn als Fußballer mag", schilderte der 17-Jährige den Vorfall.

Doch anders, als es im Fernsehen bei den Zuschauern ankam, weigerte sich der 28-Jährige überhaupt nicht, Sahan sein Shirt zu überreichen: "Er meinte dann, ich würde es in der Kabine bekommen."

Das Problem dabei: Als Jugendspieler durfte Sahan nicht in den Kabinentrakt, konnte sich das Trikot also schlicht nicht abholen.

Als er dann mitbekommen habe, wie viel Hass Kimmich für den Vorfall entgegenschlug, versuchte der angehende Fußballer, das Bild des Mittelfeldmanns in der Öffentlichkeit wieder geradezurücken: "So ein toller Fußballer wird dann dumm dargestellt. Die Leute wissen einfach nicht, was wirklich vorgefallen ist", erklärte der 17-Jährige.

Außerdem kontaktierte er Kimmich über dessen Management - mit einem Happy End: Der 28-Jährige macht sein Versprechen wahr und schickt Sahan ein Original-Trikot von sich zu.