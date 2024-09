Heftiger Angriff auf Bayern-Star: Van der Vaart fordert "Arschtritt" für Leroy Sané

Rafael van der Vaart (41) fordert einen Arschtritt für Leroy Sané (28). © Imago/Revierfoto

Die ehemalige HSV-Ikone Rafael van der Vaart (41) fordert: "Ich hoffe, dass er mal wach wird, dass ihm einer in den Arsch tritt", ist die heftige Aussage des Niederländers in einem Interview mit ran.

Sané rufe aus seiner Sicht nur 20 Prozent seiner "unfassbaren Qualitäten" ab. "Und das reicht schon, um zu glänzen", meint van der Vaart.

Man müsse sich mal vorstellen, was passieren würde, wenn der deutsche Nationalspieler mal richtig Gas geben würde. "Ich finde, er müsste schon lange auf dem Level von Kylian Mbappé (25) sein", meint der Ex-Profi.

Er legt nach, indem er sagt, dass nicht Sané, sondern Teamkollege Jamal Musiala (21) sein Lieblingsspieler auf dem Flügel sei.

In Sachen Torgefahr liegen die beiden ungefähr gleichauf. Während Musiala in der vergangenen Saison beim FC Bayern in insgesamt 38 Partien zwölfmal netzte, schoss Sané in 40 Spielen zehn Tore, lieferte dafür aber 13 Vorlagen. Bei Musiala waren es acht.