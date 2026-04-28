Im Bus ist Schluss: UEFA schaut bei gesperrtem Bayern-Coach Kompany genau hin

München - Aufgrund von drei Gelben Karten im laufenden Wettbewerb wird Bayern-Trainer Vincent Kompany (40) beim Champions-League-Hinspiel in Paris am Dienstagabend nicht an der Seitenlinie stehen. Der Belgier wird von seinem Co-Trainer Aaron Danks (42) vertreten.

Vincent Kompany (40) darf die Bayern nach drei Gelben Karten nicht unterstützen. © Jan Woitas/dpa

Gemäß den UEFA-Regularien darf Kompany sich im "Parc des Princes" "nicht in der Nähe des Spielfelds oder der Mannschafts-Bank aufhalten oder direkt mit den Spielern des Teams und/oder dem Staff während des Spiels von der Tribüne aus kommunizieren."

Ein bitterer Schlag für den Trainer. Für Kompany heißt es also: ab auf die Tribüne. Auch das Handy wird ihm nicht viel nützen - dem Chefcoach ist es nämlich untersagt, während des Spiels mit seinem Trainerteam oder den Spielern zu kommunizieren.

Auch der Innenraum des Stadions mit Kabine und Spielertunnel ist für Kompany tabu.

Im Mannschaftsbus hat Kompany also noch eine letzte Möglichkeit, eine Ansprache an seine Stars zu halten. Dann muss Funkstille herrschen.

Kontrollieren soll das ein Aufpasser der UEFA, der das gesamte Spiel neben dem Coach sitzen bleiben wird.