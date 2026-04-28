Im Bus ist Schluss: UEFA schaut bei gesperrtem Bayern-Coach Kompany genau hin

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Aufgrund von drei Gelben Karten darf Trainer Vincent Kompany dem FC Bayern beim Hinspiel des Champions-League-Halbfinales gegen PSG nicht zur Seite stehen.

Von Benedikt Zinsmeister, Paulina Sternsdorf

München - Aufgrund von drei Gelben Karten im laufenden Wettbewerb wird Bayern-Trainer Vincent Kompany (40) beim Champions-League-Hinspiel in Paris am Dienstagabend nicht an der Seitenlinie stehen. Der Belgier wird von seinem Co-Trainer Aaron Danks (42) vertreten.

Vincent Kompany (40) darf die Bayern nach drei Gelben Karten nicht unterstützen.
Vincent Kompany (40) darf die Bayern nach drei Gelben Karten nicht unterstützen.  © Jan Woitas/dpa

Gemäß den UEFA-Regularien darf Kompany sich im "Parc des Princes" "nicht in der Nähe des Spielfelds oder der Mannschafts-Bank aufhalten oder direkt mit den Spielern des Teams und/oder dem Staff während des Spiels von der Tribüne aus kommunizieren."

Ein bitterer Schlag für den Trainer. Für Kompany heißt es also: ab auf die Tribüne. Auch das Handy wird ihm nicht viel nützen - dem Chefcoach ist es nämlich untersagt, während des Spiels mit seinem Trainerteam oder den Spielern zu kommunizieren.

Auch der Innenraum des Stadions mit Kabine und Spielertunnel ist für Kompany tabu.

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Im Mannschaftsbus hat Kompany also noch eine letzte Möglichkeit, eine Ansprache an seine Stars zu halten. Dann muss Funkstille herrschen.

Kontrollieren soll das ein Aufpasser der UEFA, der das gesamte Spiel neben dem Coach sitzen bleiben wird.

FC Bayern in Paris ohne Kompany an der Seitenlinie: "Werden ihn vermissen"

Co-Trainer Aaron Danks (42) wird seinen Chef an der Seitenlinie vertreten.
Co-Trainer Aaron Danks (42) wird seinen Chef an der Seitenlinie vertreten.  © Sven Hoppe/dpa

Harry Kane (32) fand passende Worte für das Dilemma: "Er ist unser Anführer, er ist unser Boss. Natürlich werden wir ihn vermissen an der Seitenlinie."

Doch die Mannschaft sei "gut abgestimmt aufeinander", so FCB-Sportdirektor Christoph Freund (40). "Wir werden das als Team hinbekommen."

Kompany selbst sagte, dass er sich nicht wie einst José Mourinho im Wäschekorb verstecken wolle, um doch mit der Mannschaft zu sprechen. "Ich bin 1,92 Meter, ich passe nicht in diese Wäschebox. Leider", so der Belgier.

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Wo ich sitze? Irgendwo im Stadion, vielleicht nicht so weit weg von Ihnen", sagte er auf Nachfrage eines Journalisten: "Aber ich kenne mich noch nicht so gut aus im Stadion. Die Abläufe sind eindeutig. Ich weiß, bis wann ich was machen kann und darf - und wie ich die Mannschaft unterstützen kann."

Das Ziel für die Bayern ist klar: das Champions-League-Finale am 30. Mai in Budapest!

Erstmeldung: 27. April, 20.52 Uhr; zuletzt aktualisiert: 28. April, 12.13 Uhr

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

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